Hasil Timnas Spanyol U-17 vs Timnas Kanada U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Marc Guiu Bersinar, La Furia Roja Menang 2-0!

HASIL Timnas Spanyol U-17 vs Timnas Kanada U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada Jumat (10/11/2023) malam WIB tersebut berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Spanyol.

La Furia Roja -- julukan Spanyol -- menang berkat gol-gol wonderkid Barcelona, Marc Guiu, (20') dan Quim Junyent Casanova (76'). Pertandingan sudah berat sebelah sejak Kanada bermain dengan 10 orang karena kartu merah Alessandro Simone Biello (38').

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Skuad muda La Furia Roja tampil mendominasi sejak menit awal. Tim yang dinahkodai Hernan Perez itu berkali-kali menciptakan peluang ke gawang Kanada U-17 kendati belum ada yang berbuah gol.

Sampai akhirnya, Timnas Spanyol U-17 sukses membuka keran golnya lewat tandukan Marc Guiu pada menit ke-21. Pemain muda Barcelona itu sukses memanfaatkan umpan yang diberikan Pablo Lopez dengan sangat baik.

Timnas Spanyol U-17 makin percaya diri setelah unggul 1-0 atas Kanada U-17. Kemudian petaka harus didapat Kanada U-17 di menit ke-38 karena Alesandro Biello diganjar kartu merah. Biello diganjar kartu merah setelah wasit meninjau ulang pelanggaran yang dilakukan lewat VAR.

Kondisi itu membuat pasukan Hernan Perez semakin nyaman dalam melancarkan serangan di sisa waktu yang ada. Namun hingga peluit tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan tidak ada tambahan gol. Timnas Spanyol U-17 untuk sementara unggul 1-0 atas Kanada U-17.

Babak Kedua

Di babak kedua, Timnas Spanyol U-17 tidak menurunkan tempo permainannya. Meski begitu, Kanada U-17 mendapat peluangnya di menit ke-50 lewat tendangan keras Taryck Tahid yang masih melenceng tipis ke sisi kanan gawang.

Skuad muda La Furia Roja sangat mendominasi jalannya pertandingan. Peluang demi peluang mampu mereka ciptakan. Salah satu peluang emasnya terjadi di menit ke-54 lewat tendangan keras Quim Junyent yang membentur mistar gawang.