Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Spanyol U-17 vs Timnas Kanada U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Marc Guiu Bersinar, La Furia Roja Menang 2-0!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |21:00 WIB
Hasil Timnas Spanyol U-17 vs Timnas Kanada U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Marc Guiu Bersinar, La Furia Roja Menang 2-0!
Marc Guiu cetak gol untuk Timnas Spanyol U-17 (Foto: FIFA)
A
A
A

HASIL Timnas Spanyol U-17 vs Timnas Kanada U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada Jumat (10/11/2023) malam WIB tersebut berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Spanyol.

La Furia Roja -- julukan Spanyol -- menang berkat gol-gol wonderkid Barcelona, Marc Guiu, (20') dan Quim Junyent Casanova (76'). Pertandingan sudah berat sebelah sejak Kanada bermain dengan 10 orang karena kartu merah Alessandro Simone Biello (38').

Timnas Spanyol U-17

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Skuad muda La Furia Roja tampil mendominasi sejak menit awal. Tim yang dinahkodai Hernan Perez itu berkali-kali menciptakan peluang ke gawang Kanada U-17 kendati belum ada yang berbuah gol.

Sampai akhirnya, Timnas Spanyol U-17 sukses membuka keran golnya lewat tandukan Marc Guiu pada menit ke-21. Pemain muda Barcelona itu sukses memanfaatkan umpan yang diberikan Pablo Lopez dengan sangat baik.

Timnas Spanyol U-17 makin percaya diri setelah unggul 1-0 atas Kanada U-17. Kemudian petaka harus didapat Kanada U-17 di menit ke-38 karena Alesandro Biello diganjar kartu merah. Biello diganjar kartu merah setelah wasit meninjau ulang pelanggaran yang dilakukan lewat VAR.

Kondisi itu membuat pasukan Hernan Perez semakin nyaman dalam melancarkan serangan di sisa waktu yang ada. Namun hingga peluit tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan tidak ada tambahan gol. Timnas Spanyol U-17 untuk sementara unggul 1-0 atas Kanada U-17.

Babak Kedua

Di babak kedua, Timnas Spanyol U-17 tidak menurunkan tempo permainannya. Meski begitu, Kanada U-17 mendapat peluangnya di menit ke-50 lewat tendangan keras Taryck Tahid yang masih melenceng tipis ke sisi kanan gawang.

Skuad muda La Furia Roja sangat mendominasi jalannya pertandingan. Peluang demi peluang mampu mereka ciptakan. Salah satu peluang emasnya terjadi di menit ke-54 lewat tendangan keras Quim Junyent yang membentur mistar gawang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/22/11/1646991/pecah-rekor-mlsc-jakarta-seri-1-20252026-dibanjiri-2695-siswi-bertalenta-ivb.jpg
Pecah Rekor! MLSC Jakarta Seri 1 2025â2026 Dibanjiri 2.695 Siswi Bertalenta
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/jafar_hidayatullahfelisha_alberta_nathaniel.jpg
Resmi! 5 Wakil Indonesia Lolos ke BWF World Tour Finals 2025, Jafar/Felisha Melengkapi Daftar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement