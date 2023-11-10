Piala Dunia U-17 2023: Penyerang Timnas Mali U-17 Mamadou Doumbia Jadi Pemain Terbaik Kontra Uzbekistan U-17

Mamadou Doumbia jadi pemain terbaik di laga Timnas Mali U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: FIFA)

PENYERANG Timnas Mali U-17 Mamadou Doumbia jadi pemain terbaik dalam laga pertama Grup B Piala Dunia U-17 2023 kontra Timnas Uzbekistan U-17. Duel itu dilangsungkan di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (10/11/2023) sore WIB.

Untuk diketahui, Timnas Mali U-17 berhasil kalahkan Uzbekistan U-17 dengan skor 3-0 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Jumat (10/11/2023) sore WIB. Tiga gol kemenangan itu diborong oleh Doumbia.

Tercatat, Doumbia menjebol gawang Uzbekistan U-17 pada menit ke-30, 70, dan 75. Adapun pada gol kedua yang dicetak pemain berusia 17 tahun itu tercipta lewat titik putih.

Dalam laga tersebut, Doumbia tidak tampil penuh. Pemain berusia 17 tahun itu ditarik keluar pada menit ke-89 dengan digantikan Salif Noah Leintu.

Meski tidak tampil penuh, Doumbia sangat layak mendapat predikat pemain terbaik. Mengingat tiga golnya itu sukses membawa Timnas Mali U-17 memulai kiprahnya di Piala Dunia U-17 dengan manis.