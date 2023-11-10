Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Dunia U-17 2023: Penyerang Timnas Mali U-17 Mamadou Doumbia Jadi Pemain Terbaik Kontra Uzbekistan U-17

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |20:25 WIB
Piala Dunia U-17 2023: Penyerang Timnas Mali U-17 Mamadou Doumbia Jadi Pemain Terbaik Kontra Uzbekistan U-17
Mamadou Doumbia jadi pemain terbaik di laga Timnas Mali U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: FIFA)
A
A
A

PENYERANG Timnas Mali U-17 Mamadou Doumbia jadi pemain terbaik dalam laga pertama Grup B Piala Dunia U-17 2023 kontra Timnas Uzbekistan U-17. Duel itu dilangsungkan di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (10/11/2023) sore WIB.

Untuk diketahui, Timnas Mali U-17 berhasil kalahkan Uzbekistan U-17 dengan skor 3-0 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Jumat (10/11/2023) sore WIB. Tiga gol kemenangan itu diborong oleh Doumbia.

Timnas Mali U-17 (Foto: FIFA)

Tercatat, Doumbia menjebol gawang Uzbekistan U-17 pada menit ke-30, 70, dan 75. Adapun pada gol kedua yang dicetak pemain berusia 17 tahun itu tercipta lewat titik putih.

Dalam laga tersebut, Doumbia tidak tampil penuh. Pemain berusia 17 tahun itu ditarik keluar pada menit ke-89 dengan digantikan Salif Noah Leintu.

Meski tidak tampil penuh, Doumbia sangat layak mendapat predikat pemain terbaik. Mengingat tiga golnya itu sukses membawa Timnas Mali U-17 memulai kiprahnya di Piala Dunia U-17 dengan manis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/51/1647311/putri-kw-runner-up-australian-open-2025-usai-ditekuk-wakil-an-se-young-azd.webp
Putri KW Runner Up Australian Open 2025 usai Ditekuk Wakil An Se Young
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/23/kuda_laut_nusantara_fc.jpg
Hasil Pro Futsal League: Kuda Laut Nusantara Menang Tipis atas Cosmo JNE
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement