Media Vietnam Takjub Timnas Indonesia U-17 Tahan Ekuador U-17 dan Berpeluang Lolos ke 16 Besar Piala Dunia U-17 2023: Cetak Sejarah!

Timnas Indonesia U-17 tahan Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)

MEDIA Vietnam, The Thao 247, takjub Timnas Indonesia U-17 menahan Timnas Ekuador U-17 dengan skor 1-1 dan berpeluang lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023. The Thao 247 mengatakan, Timnas Indonesia U-17 telah mencetak sejarah, yakni merebut poin perdana dikeikutsertaan pertama skuad Garuda Asia di Piala Dunia U-17 2023.

Timnas Indonesia U-17 bersua Ekuador U-17 di matchday pertama Grup A Piala Dunia U-17 2023 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (10/11/2023) malam WIB. Dalam laga ini, Timnas Indonesia U-17 unggul lebih dulu lewat sepakan Arkhan Kaka pada menit 22. Arkhan Kaka tinggal menceploskan bola ke gawang kosong setelah menerima umpan manis dari Resky Afrisal.

(Media Vietnam takjub Timnas indonesia U-17 tahan Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: The Thao 247)

Sayangnya, keunggulan 1-0 Timnas Indonesia U-17 tidak bertahan lawan. Ekuador U-17 menyamakan kedudukan menjadi 1-1 via sundulan Allen Obando pada menit 28.

Setelah kebobolan, Timnas Indonesia U-17 mendapat serangan bertubu-tubi dari Ekuador U-17. Serangan itu diterima Timnas Indonesia U-17 mulai dari akhir babak pertama dan sepanjang babak kedua.

Selain faktor keberuntungan, keberadaan Ikram Al Ghiffari di bawah mistar gawang membuat Timnas Indonesia U-17 terhindar dari kekalahan. Beberapa kali aksi Ikram menyelamatkan Timnas Indonesia U-17 dari hasil negatif.

“Indonesia mengukir sejarah saat pertama kali berlaga di Piala Dunia (U-17),” tulis The Thao 247 dalam judul artikel yang mereka buat.