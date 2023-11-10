Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Takjub Timnas Indonesia U-17 Tahan Ekuador U-17 dan Berpeluang Lolos ke 16 Besar Piala Dunia U-17 2023: Cetak Sejarah!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |22:12 WIB
Media Vietnam Takjub Timnas Indonesia U-17 Tahan Ekuador U-17 dan Berpeluang Lolos ke 16 Besar Piala Dunia U-17 2023: Cetak Sejarah!
Timnas Indonesia U-17 tahan Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
A
A
A

MEDIA Vietnam, The Thao 247, takjub Timnas Indonesia U-17 menahan Timnas Ekuador U-17 dengan skor 1-1 dan berpeluang lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023. The Thao 247 mengatakan, Timnas Indonesia U-17 telah mencetak sejarah, yakni merebut poin perdana dikeikutsertaan pertama skuad Garuda Asia di Piala Dunia U-17 2023.

Timnas Indonesia U-17 bersua Ekuador U-17 di matchday pertama Grup A Piala Dunia U-17 2023 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (10/11/2023) malam WIB. Dalam laga ini, Timnas Indonesia U-17 unggul lebih dulu lewat sepakan Arkhan Kaka pada menit 22. Arkhan Kaka tinggal menceploskan bola ke gawang kosong setelah menerima umpan manis dari Resky Afrisal.

Media Vietnam takjub Timnas indonesia U-17 tahan Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: The Thao 247)

(Media Vietnam takjub Timnas indonesia U-17 tahan Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: The Thao 247)

Sayangnya, keunggulan 1-0 Timnas Indonesia U-17 tidak bertahan lawan. Ekuador U-17 menyamakan kedudukan menjadi 1-1 via sundulan Allen Obando pada menit 28.

Setelah kebobolan, Timnas Indonesia U-17 mendapat serangan bertubu-tubi dari Ekuador U-17. Serangan itu diterima Timnas Indonesia U-17 mulai dari akhir babak pertama dan sepanjang babak kedua.

Selain faktor keberuntungan, keberadaan Ikram Al Ghiffari di bawah mistar gawang membuat Timnas Indonesia U-17 terhindar dari kekalahan. Beberapa kali aksi Ikram menyelamatkan Timnas Indonesia U-17 dari hasil negatif.

“Indonesia mengukir sejarah saat pertama kali berlaga di Piala Dunia (U-17),” tulis The Thao 247 dalam judul artikel yang mereka buat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/11/1647295/sd-kunciran-4-juara-rekor-peserta-pecah-di-milklife-soccer-challenge-jakarta-seri-1-20252026-fif.webp
SD Kunciran 4 Juara, Rekor Peserta Pecah di MilkLife Soccer Challenge Jakarta Seri 1 2025â2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/23/pangsuma_fc_vs_nanzaby.jpg
Hasil Pro Futsal League: Dramatis! Pangsuma FC Libas Nanzaby 4-3
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement