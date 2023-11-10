Hasil Babak Pertama Timnas Spanyol U-17 vs Timnas Kanada U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Marc Guiu Cetak Gol, La Furia Roja Unggul 1-0!

Marc Guiu bawa Timnas Spanyol U-17 unggul 1-0 atas Kanada U-17 di babak pertama (Foto: Laman resmi Timnas Spanyol)

HASIL babak pertama Timnas Spanyol U-17 vs Timnas Kanada U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo pada Jumat (10/11/2023) malam WIB berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan Spanyol di babak pertama.

La Furia Roja -- julukan Spanyol -- unggul berkat gol wonderkid Barcelona, Marc Guiu, pada menit ke-20. Spanyol semakin di atas angin karena Kanada kehilangan Alessandro Simone Biello pada menit ke-38 karena dikartu merah.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Skuad muda La Roja tampil mendominasi sejak menit awal. Tim yang dinahkodai Hernan Perez itu berkali-kali menciptakan peluang ke gawang Kanada U-17 kendati belum ada yang berbuah gol.

Sampai akhirnya, Timnas Spanyol U-17 sukses membuka keran golnya lewat tandukan Marc Guiu pada menit ke-21. Pemain muda Barcelona itu sukses memanfaatkan umpan yang diberikan Pablo Lopez dengan sangat baik.

Timnas Spanyol U-17 makin percaya diri setelah unggul 1-0 atas Kanada U-17. Kemudian petaka harus didapat Kanada U-17 di menit ke-38 karena Alesandro Biello diganjar kartu merah. Biello diganjar kartu merah setelah wasit meninjau ulang pelanggaran yang dilakukan lewat VAR.