HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Spanyol U-17 vs Timnas Kanada U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Marc Guiu Cetak Gol, La Furia Roja Unggul 1-0!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |19:51 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Spanyol U-17 vs Timnas Kanada U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Marc Guiu Cetak Gol, La Furia Roja Unggul 1-0!
Marc Guiu bawa Timnas Spanyol U-17 unggul 1-0 atas Kanada U-17 di babak pertama (Foto: Laman resmi Timnas Spanyol)
A
A
A

HASIL babak pertama Timnas Spanyol U-17 vs Timnas Kanada U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo pada Jumat (10/11/2023) malam WIB berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan Spanyol di babak pertama.

La Furia Roja -- julukan Spanyol -- unggul berkat gol wonderkid Barcelona, Marc Guiu, pada menit ke-20. Spanyol semakin di atas angin karena Kanada kehilangan Alessandro Simone Biello pada menit ke-38 karena dikartu merah.

Marc Guiu

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Skuad muda La Roja tampil mendominasi sejak menit awal. Tim yang dinahkodai Hernan Perez itu berkali-kali menciptakan peluang ke gawang Kanada U-17 kendati belum ada yang berbuah gol.

Sampai akhirnya, Timnas Spanyol U-17 sukses membuka keran golnya lewat tandukan Marc Guiu pada menit ke-21. Pemain muda Barcelona itu sukses memanfaatkan umpan yang diberikan Pablo Lopez dengan sangat baik.

Timnas Spanyol U-17 makin percaya diri setelah unggul 1-0 atas Kanada U-17. Kemudian petaka harus didapat Kanada U-17 di menit ke-38 karena Alesandro Biello diganjar kartu merah. Biello diganjar kartu merah setelah wasit meninjau ulang pelanggaran yang dilakukan lewat VAR.

Halaman:
1 2
      
