Ini Makna Tato Gambar Uang di Badan Radja Nainggolan

INI makna tato gambar uang di badan Radja Nainggolan yang tidak banyak orang tahu. Pesepakbola asal Belgia itu memang terkenal dengan koleksi tato yang melimpah di tubuhnya.

Lebih dari 30 tato terlukis di tubuh Radja Nainggolan, mulai dari tangan, tubuh, hingga kaki. Salah satu tato yang menarik perhatian adalah gambar uang yang terdapat di tubuhnya. Tato gambar uang di tubuhnya memiliki makna mendalam.

BACA JUGA: Penyebab Pemain Indonesia Sulit Abroad Versi Radja Nainggolan

Menghimpun berbagai sumber, Jumat (10/11/23), makna tato gambar uang di badan Radja Nainggolan melambangkan kesuksesan finansial yang telah diraih dalam karier sepakbolanya. Sebagai pemain sepakbola, Radja telah meraih banyak pencapaian dan gaji besar.

Tato gambar uang ini mungkin merupakan simbol dari penghargaannya terhadap keberhasilannya dalam mencapai kesuksesan finansial. Tato gambar uang juga dapat diartikan sebagai representasi dari keberuntungan dan keberhasilan dalam hidup Radja Nainggolan.

Uang sering kali dianggap sebagai simbol kekayaan dan kemakmuran, dan memiliki gambar uang di tubuhnya bisa menjadi pengingat bagi Radja untuk selalu berterima kasih atas keberuntungan dan kesuksesan yang telah ia raih dalam hidupnya.

Tato gambar uang ini berada di sisi dalam kaki kanannya. Tepatnya berada di atas pergelangan kakinya. Tato dengan gambar uang dollar itu belum banyak dilihat oleh banyak orang.