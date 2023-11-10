Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Makna Tato Gambar Uang di Badan Radja Nainggolan

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |14:20 WIB
Ini Makna Tato Gambar Uang di Badan Radja Nainggolan
Radja Nainggolan memiliki banyak tato di tubuhnya. (Foto: Instagram/radja_nainggolan_l4)
A
A
A

INI makna tato gambar uang di badan Radja Nainggolan yang tidak banyak orang tahu. Pesepakbola asal Belgia itu memang terkenal dengan koleksi tato yang melimpah di tubuhnya.

Lebih dari 30 tato terlukis di tubuh Radja Nainggolan, mulai dari tangan, tubuh, hingga kaki. Salah satu tato yang menarik perhatian adalah gambar uang yang terdapat di tubuhnya. Tato gambar uang di tubuhnya memiliki makna mendalam.

Menghimpun berbagai sumber, Jumat (10/11/23), makna tato gambar uang di badan Radja Nainggolan melambangkan kesuksesan finansial yang telah diraih dalam karier sepakbolanya. Sebagai pemain sepakbola, Radja telah meraih banyak pencapaian dan gaji besar.

Tato gambar uang ini mungkin merupakan simbol dari penghargaannya terhadap keberhasilannya dalam mencapai kesuksesan finansial. Tato gambar uang juga dapat diartikan sebagai representasi dari keberuntungan dan keberhasilan dalam hidup Radja Nainggolan.

Radja Nainggolan

Uang sering kali dianggap sebagai simbol kekayaan dan kemakmuran, dan memiliki gambar uang di tubuhnya bisa menjadi pengingat bagi Radja untuk selalu berterima kasih atas keberuntungan dan kesuksesan yang telah ia raih dalam hidupnya.

Tato gambar uang ini berada di sisi dalam kaki kanannya. Tepatnya berada di atas pergelangan kakinya. Tato dengan gambar uang dollar itu belum banyak dilihat oleh banyak orang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/46/3181797/ayah_lamine_yamal_segera_nikahi_gadis_23_tahun_hustlehard304-mR9w_large.jpg
Ayah Lamine Yamal Segera Nikahi Gadis 23 Tahun, Playboy seperti sang Anak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/46/3181577/sugimin_hidayatullah_pernah_dirumorkan_gabung_real_madrid_pada_2012-1Yep_large.jpg
Kisah Sugimin Hidayatullah, Pesepakbola Misterius Indonesia yang Ditebus Real Madrid Rp134 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181011/pratama_arhan_diberi_hadiah_oleh_gadiis_thailand_semalam_pprangma-tzP1_large.jpg
Gadis Cantik Thailand Rela Hujan-hujanan demi Beri Hadiah ke Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/49/3180485/hilton_moreira_sukses_sebagai_pelatih_level_sepakbola_kelompok_umur_hilthonmoreira10-Kel1_large.jpg
Kisah Legenda Persib Bandung Hilton Moreira yang Rela Jadi Security demi Wujudkan Mimpi Menjadi Pelatih Sepakbola
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/11/1647181/media-uzbekistan-timur-kapadze-hampir-pasti-jadi-pelatih-timnas-indonesia-urm.webp
Media Uzbekistan: Timur Kapadze Hampir Pasti Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/08/29/khabib.jpg
Khabib Nurmagomedov Blak-blakan Akui Sakit Hati dengan Thierry Henry, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement