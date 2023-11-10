Penyebab Pemain Indonesia Sulit Abroad Versi Radja Nainggolan

JAKARTA - Radja Nainggolan mengakui berkarier di luar negeri alias abroad bukan hal yang mudah bagi pemain muda. Dia mengungkap satu faktor yang menyebabkan pemain Indonesia sulit merantau ke luar negeri.

Tak dipungkiri, para pemain abroad mampu mengangkat level Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda saat ini dihuni oleh para pemain abroad, mulai dari Marselino Ferdinan (KMSK Deinze), Pratama Arhan (Tokyo Verdy), Asnawi Mangkualam (Jeonnam Dragons), Elkan Baggott (Ipswich Town), Saddil Ramdani (Sabah FC) serta sejumlah punggawa naturalisasi.

Berkarier di luar negeri menjadi pilihan terbaik bagi pemain untuk meningkatkan kualitas permainan. Namun terdapat stigma pemain Indonesia selalu ogah merantau ke luar negeri dan memilih tetap berkarier di Tanah Air.

Banyak faktor yang menjadi penyebab pemain Indonesia sulit abroad. Zona nyaman yang meliputi gaji fantastis dan kedekatan dengan keluarga terus disebut-sebut sebagai penyebab utama oleh pencinta sepak bola tanah air.

Radja mengungkap faktor lain yang membuat pemain Indonesia sulit abroad, yakni minimnya dukungan orang-orang sekitar termasuk keluarga. Menurut eks pemain Inter Milan itu, minimnya dukungan orang sekitar tidak hanya dirasakan pesepakbola Indonesia, melainkan juga pemain-pemain di Eropa.

“Ya kesulitannya di usia itu, saya memiliki banyak kesulitan karena pergi ke negara lain tidak mudah, saya harus cukup kuat, saya pikir untuk orang-orang Indonesia, mereka harus pergi ke luar Indonesia,” kata Nainggolan, dikutip pada Jumat (10/11/2023).