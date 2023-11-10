Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Pemain Indonesia Sulit Abroad Versi Radja Nainggolan

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |13:59 WIB
Penyebab Pemain Indonesia Sulit <i>Abroad</i> Versi Radja Nainggolan
Radja Nainggolan ungkap penyebab pemain Indonesia sulit abroad (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA - Radja Nainggolan mengakui berkarier di luar negeri alias abroad bukan hal yang mudah bagi pemain muda. Dia mengungkap satu faktor yang menyebabkan pemain Indonesia sulit merantau ke luar negeri.

Tak dipungkiri, para pemain abroad mampu mengangkat level Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda saat ini dihuni oleh para pemain abroad, mulai dari Marselino Ferdinan (KMSK Deinze), Pratama Arhan (Tokyo Verdy), Asnawi Mangkualam (Jeonnam Dragons), Elkan Baggott (Ipswich Town), Saddil Ramdani (Sabah FC) serta sejumlah punggawa naturalisasi.

Elkan Baggott mencetak gol bagi Ipswich Town ke gawang Fulham (Foto: Ipswich Town)

Berkarier di luar negeri menjadi pilihan terbaik bagi pemain untuk meningkatkan kualitas permainan. Namun terdapat stigma pemain Indonesia selalu ogah merantau ke luar negeri dan memilih tetap berkarier di Tanah Air.

Banyak faktor yang menjadi penyebab pemain Indonesia sulit abroad. Zona nyaman yang meliputi gaji fantastis dan kedekatan dengan keluarga terus disebut-sebut sebagai penyebab utama oleh pencinta sepak bola tanah air.

Radja mengungkap faktor lain yang membuat pemain Indonesia sulit abroad, yakni minimnya dukungan orang-orang sekitar termasuk keluarga. Menurut eks pemain Inter Milan itu, minimnya dukungan orang sekitar tidak hanya dirasakan pesepakbola Indonesia, melainkan juga pemain-pemain di Eropa.

“Ya kesulitannya di usia itu, saya memiliki banyak kesulitan karena pergi ke negara lain tidak mudah, saya harus cukup kuat, saya pikir untuk orang-orang Indonesia, mereka harus pergi ke luar Indonesia,” kata Nainggolan, dikutip pada Jumat (10/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185255/simak_hasil_dua_laga_kualifikasi_piala_asia_u_17_2026-x65C_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Asia U-17 2026: Vietnam Gilas Singapura 6-0, Malaysia Cukur Kepulauan Mariana Utara 13-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184991/kevin_diks_ternyata_menjadikan_dani_alves_sebagai_panutan-nwjI_large.jpg
Alasan Pemain Timnas Indonesia Kevin Diks Jadikan Dani Alves Panutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185013/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_washington_spirit_vs_gotham_fc_di_nwsl_2025_2026-1hyN_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Washington Spirit vs Gotham FC di NWSL 2025-2026, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184966/timur_kapadze-GH8L_large.jpg
Penampakan Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Salat Jumat di Masjid Istiqlal
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/23/11/1647151/hasil-lengkap-liga-inggris-manchester-city-tersungkur-liverpool-hancur-nhm.jpg
Hasil Lengkap Liga Inggris: Manchester City Tersungkur, Liverpool Hancur
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/23/blacksteel_fc.jpg
Hasil Pro Futsal League: Blacksteel FC Menggila! Sikat Halus FC 3-0 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement