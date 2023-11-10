Media Vietnam Yakin Timnas Indonesia U-17 Bikin Timnas Ekuador U-17 dan Tim Lainnya Kesulitan di Piala Dunia U-17 2023

MEDIA Vietnam, The Thao 247, yakin Timnas Indonesia U-17 bisa buat Timnas Ekuador U-17 dan tim lainnya kesulitan di Piala Dunia U-17 2023. Pasalnya, The Thao 247 menilai kejutan sering terjadi, apalagi Garuda Asia selaku tuan rumah akan mendapat dukungan penuh.

Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup A bersama Ekuador, Maroko, dan Panama di fase grup Piala Dunia U-17 2023. Skuad asuhan Bima Sakti itu akan menantang Timnas Ekuador U-17 di matchday pertama Grup A Piala Dunia U-17 2023.

Duel Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador bakal dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat, 10 November 2023 pukul 19.00 WIB. Laga ini bakal dimulai beberapa menit setelah opening ceremony Piala Dunia U-17 2023 di tempat yang sama.

Jelang laga Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador U-17, media Vietnam yakni The Thao 247 memberikan prediksi. Media ini menyebut laga pembuka tersebut akan mencatatkan sejarah untuk Timnas Indonesia U-17 yang dinilai bertekad membuat Ekuador kewalahan.

"Indonesia U-17 vs Ekuador U-17: Pembukaan bersejarah?," tulis judul artikel yang dibuat The Thao 247, dikutip Jumat (10/12023).

"Tuan rumah U-17 Indonesia sangat ingin membuat kegaduhan saat melawan Ekuador U-17 di laga pembuka Piala Dunia U-17," lanjut pernyataan media Vietnam tersebut.

Sejatinya, Ekuador punya pengalaman di Piala Dunia U-17 yakni lima kali tampil di ajang tersebut pada edisi 2019, 2015, 2011, 1995, dan 1987. Bahkan, Ekuador mencapai hasil terbaik mereka di Piala Dunia U-17 pada 1995 dan 2015, yakni lolos ke perempatfinal.