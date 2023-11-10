Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sambut Piala Dunia U-17 2023, Lahan Parkir JIS Diperbanyak

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |08:10 WIB
Sambut Piala Dunia U-17 2023, Lahan Parkir JIS Diperbanyak
Jakarta International Stadium jadi venue Piala Dunia U-17 2023 Indonesia. (Foto: Instagram/jakintstadium)
SAMBUT Piala Dunia U-17 2023, lahan parkir Jakarta International Stadium (JIS) diperbanyak. Setidaknya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyediakan tiga kantong parkir yang terdiri dari JIEXPO Kemayoran, PPK Kemayoran, dan Ancol Timur.

Sebagaimana diketahui, JIS menjadi salah satu venue pertandingan Piala Dunia U-17 2023 yang akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Stadion yang berkapasitas 82 ribu penonton ini bakal menggelar pertandingan fase grup pada 11-18 November 2023.

Ada dua grup yang akan memainkan fase grup di JIS yakni Grup C dan Grup E. Di Group C, ada Timnas Brasil U-17, Timnas Inggris U-17, Timnas Iran U-17, dan Timnas Kaledonia Baru U-17.

Sementara di Grup E, ada Timnas Prancis U-17, Timnas Korea Selatan U-17, Timnas Amerika Serikat U-17, dan Timnas Burkina Faso U-17. Sejumlah tim-tim top dunia di atas akan saling bersaing ketat di JIS, stadion kebanggaan masyarakat Jakarta.

Jakarta International Stadium (Foto: Instagram/jakintstadium)

Untuk memudahkan akses penonton menuju JIS, Pemprov DKI Jakarta telah membuka koridor baru TransJakarta yakni Koridor 14 rute Senen-JIS. Ada 15 unit bus TransJakarta yang disediakan untuk beroperasi di rute ini.

Pemda juga menyediakan tiga kantong parkir tambahan alias diperbanyak. Di antaranya yakni area parkir JIEXPO Kemayoran, area parkir PPK Kemayoran, dan Ancol Timur.

Di parkir area JIEXPO Kemayoran mampu menampung kapasitas sebanyak 8.000 mobil dan 20 ribu motor. Sedangkan di PPK Kemayoran, parkir areanya memiliki kapasitas untuk menampung 144 mobil dan 200 motor.

