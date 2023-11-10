Hasil Toulouse vs Liverpool di Liga Europa 2023-2024: Telat Panas, The Reds Dilindas 2-3

HASIL Toulouse vs Liverpool di Liga Europa 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Stadium de Toulouse pada Jumat (10/11/2023) dini hari WIB berakhir dengan skor 2-3 untuk kekalahan Liverpool.

Toulouse sukses mencetak tiga gol melalui Aron Donnum (36'), Thijs Dallinga (58'), dan Frank Magri (76'). Sementara itu, The Reds -- julukan Liverpool -- telat panas untuk membalas melalui gol bunuh diri Cristian Casseres Jr (73'), dan satu gol dari Diogo Jota (89').

Jarell Quansah sempat mencetak gol untuk Liverpool pada menit ke-90+7 dan menjadikan skor 3-3. Namun, wasit menganulirnya setelah melihat melalui VAR.

Jalannya Pertandingan

Meski menjadi tim tamu, Liverpool tidak takut untuk mengambil inisiatif serangan lebih dulu. Pada menit ketiga, upaya dari Joe Gomez hampir menciptakan gol namun bola memantul mengenai tiang.

Liverpool mendominasi setelah itu. Namun kesusahan untuk mencetak gol hingga menit ke-30. Skor masih imbang tanpa gol hingga setengah jam pertandingan berlalu.

Alih-alih mencetak gol, Liverpool malah kebobolan enam menit kemudian. Toulouse membuka skor pada menit ke-36 melalui Aron Donnum yang sukses merebut bola dari Kostas Tsimikas dan menyelesaikan peluang dengan baik ketika berhadapan dengan kiper Caoimhin Kelleher.

Liverpool tertinggal 0-1 hingga babak pertama berakhir. Setelah jeda, pelatih Jurgen Klopp langsung mengirim Mohamed Salah ke lapangan untuk menambah daya gedor.

Namun, Liverpool justru kebobolan lagi pada menit ke-58. Kini giliran Thijs Dallinga yang mencantumkan namanya di papan skor. Luis Diaz kehilangan bola di daerah berbahaya dan Vincent Sierro memberikan umpan yang diselesaikan dengan sempurna oleh Dallinga.