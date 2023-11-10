Tanpa Target, Timnas Burkina Faso U-17 Tetap Optimistis Bikin Kejutan di Piala Dunia U-17 2023

TANPA target, Timnas Burkina Faso U-17 tetap optimistis bikin kejutan di Piala Dunia U-17 2023. Pelatih Timnas Burkina Faso U-17, Brahima Traore, menuturkan bahwa tim besutannya siap memberikan kejutan.

Skuad muda The Stallion – julukan Burkina Faso – harus bersaing dalam grup yang sulit. Mereka berada di Grup E bersama Prancis, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.

Traore mengaku bahwa timnya tidak memiliki target khusus di Piala Dunia U-17 2023 namun tak ingin untuk hanya menjadi tim pemanis di Piala Dunia U-17 2023. Eks pemain Persib Bandung itu ingin mengarungi tujuh pertandingan dengan hasil terbaik. Ini berarti, mereka membidik semua laga di setiap babak termasuk laga final.

“Tim kami tidak memiliki target. Tetapi kami tetap optimistis bisa menyelesaikan tujuh pertandingan di Piala Dunia. Kami siap untuk memberikan kejutan karena kami tidak datang hanya untuk jadi pelengkap,” kata Traore dalam rilis LOC Piala Dunia U-17 yang diterima MNC Portal Indonesia, Kamis (9/11/2023)..

Traore menjelaskan anak asuhnya tidak terkendala adaptasi cuaca di Jakarta. Meski tidak banyak persiapan yang dilakukan, Timnas Burkina Faso U-17 sempat menggelar beberapa laga uji coba dengan latih tanding melawan Kaledonia Baru U-17 di Stadion Indomilk, Tangerang. Dalam laga tersebut, mereka meraih kemenangan 5-0.

“Sejauh ini semua berjalan bagus dan para pemain sudah mulai beradaptasi dengan cuaca di Indonesia, khususnya Jakarta. Dari latihan tanding kemarin, hasil yang diraih sudah cukup bagus,” ujarnya.

Menyoal persaingan di Grup E, Traore sadar betul bahwa tiga negara calon lawannya adalah tim yang kuat. Akan tetapi, dia yakin dengan kekuatan yang dimiliki tim besutannya.

“Bersaing di Grup E menjadi hal yang cukup sulit bagi kami. Karena tiga calon lawan adalah tim-tim yang juga berkomitmen, mereka hadir di sini pasti juga karena hasil prestasinya yang bagus. Jadi setiap tim pasti akan menginginkan hal yang sama dan bekerja keras untuk bisa mewujudkan ambisinya. Sama seperti kami,” terang Traore.