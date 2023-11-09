Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Nasib Erik Ten Hag Terancam Usai Manchester United Kalah dari Copenhagen, Paul Scholes: Jangan Buru-Buru Pecat Dia

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |08:01 WIB
Nasib Erik Ten Hag Terancam Usai Manchester United Kalah dari Copenhagen, Paul Scholes: Jangan Buru-Buru Pecat Dia
Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag. (Foto: Reuters)
KOPENHAGEN – Legenda Manchester United, Paul Scholes ikut prihatin melihat mantan timnya lagi-lagi menelan kekalahan di ajang Liga Champions 2023-2024 usai tumbang 3-4 dari Copenhagen. Meski begitu, Scholes pun berharap hasil buruk itu tak membuat Man United memutuskan untuk memecat Erik Ten Hag.

Manchester United baru saja dipermalukan Copenhagen 3-4 pada matchday keempat Grup A Liga Champions 2023-2024 di Parken Stadium, Kopenhagen, Denmark pada Kamis (9/11/2023) dini hari WIB. Empat gol untuk Copenhagen dicatatkan oleh Mohamed Elyounoussi (45’), Diogo Goncalves (45+9’), Lukas Lerager (83’), dan Roony Bardghji (87’).

Sementara, Setan Merah -julukan Manchester United- yang sempat unggul mencetak gol lewat Rasmus Hojlund (3’, 28’), dan Bruno Fernandes (69’ (P)). Ini merupakan kekalahan ketiga Manchester United di fase grup Liga Champions musim ini.

Sebelumnya, Man United sudah dibungkam Bayern Munich (3-4), dan Galatasaray (2-3). Lebih memilukannya lagi, ini merupakan kekalahan kesembilan Setan Merah dari 17 pertandingan awal pada musim ini.

Copenhagen vs Manchester United

Meskipun begitu, Scholes mengingatkan klub untuk tidak tergesa-gesa mengambil tindakkan terhadap Ten Hag. Mantan gelandang yang kini menjadi pundit sepak bola itu mengatakan Setan Merah harus memberikan Ten Hag kesempatan lebih untuk berproses.

“Saya masih merasa tidak ada banyak tekanan pada Erik ten Hag. Dia mengalami tahun yang baik dan mengulur waktu. Dia mengalami (para pemain) cedera parah namun sembilan kekalahan dalam 17 pertandingan tidaklah cukup,” ujar Scholes dilansir dari Goal Internasional, Kamis (9/11/2023).

