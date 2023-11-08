Klasemen Sementara Grup G AFC Cup 2023 di Matchday Keempat: Bali United Tertahan di Posisi 3, Central Coast Mariners Kukuh di Puncak!

KLASEMEN sementara Grup G AFC Cup 2023 di matchday keempat akan diulas dalam artikel ini. Klub Indonesia, Bali United, masih tertahan di posisi ketiga usai kalah dari Central Coast Mariners.

Ya, tim-tim di Grup G sudah berlaga di matchday keempat AFC Cup 2023. Hasilnya, Bali United harus menelan pil pahit.

Menjamu Central Coast Mariners di Stadion Kapten Wayan Dipta, Rabu (8/11/2023) malam WIB, Bali United kalah tipis dengan skor 1-2. Serdadu Tridatu -julukan Bali- hanya mampu mencetak gol melalui Jefferson Assis (18').

Sementara itu, tim tamu mencetak dua gol. Di babak pertama, Alou Kuol (13') yang menjebol gawang Bali United lebih dahulu. Kemudian, di babak kedua, gol Marco Tulio (64') yang memastikan kemenangan Central Coast Mariners.

Hasil ini membuat Bali United belum bisa menambah koleksi poinnya. Mereka masih mengoleksi 4 poin dari 4 laga yang sudah dilakoni. Perolehan itu membuat mereka masih tertahan di urutan ketiga.