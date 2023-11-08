Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bali United Bersiap Hadapi Tantangan Berat Melawan Pemuncak Klasemen, Central Coast di AFC Cup 2023-2024, Malam ini, LIVE di iNews

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |13:38 WIB
Bali United Bersiap Hadapi Tantangan Berat Melawan Pemuncak Klasemen, Central Coast di AFC Cup 2023-2024, Malam ini, LIVE di iNews
Saksikan laga Bali United vs Central Coast Mariners di iNews. (Foto: MNC Media)
A
A
A

MALAM ini, Rabu (8/11/2023), Stadion Kapten I Wayan Dipta siap bergemuruh saat Bali United yang berstatus sebagai tuan rumah bersiap untuk menghadapi Central Coast asal Australia dalam laga AFC Cup 2023-2024. Bali United saat ini berada di posisi ke-3 klasemen Grup G, hanya terpaut 2 angka dari Central Coast sebagai pemuncak klasemen.

Laga ini akan menjadi kesempatan bagi Bali United untuk menjaga asa lolos ke fase berikutnya. Serdadu Tridatu wajib menyapu bersih 3 laga fase grup, termasuk saat melawan Central Coast malam nanti.

Demi mensukseskan misi meraih hasil positif kontra Central Coast, kubu Bali United bertekad untuk fokus memulihkan kondisi dan mengatur formasi pemain terbaik untuk melakoni 2 kompetisi, Liga 1 dan AFC Cup.

Beruntung saat ini Bali United tengah dalam tren positif. Pekan lalu, di Liga 1 2023-2024, tim berjuluk Serdadu Tridatu tersebut berhasil menundukkan PSS Sleman dengan skor (1-0).

Bali United

Hasil tersebut menggenapi rekor 5 kemenangan beruntun Bali United di Liga 1 2023-2024. Meski bermain di kandang sendiri, laga kontra Central Coast nanti pastinya akan menjadi tantangan tersendiri.

Situasi itu tak terlepas dari penampilan buruk Bali United pada pertemuan sebelumnya melawan Central Coast. Ketika bertandang ke Australia, Bali United digilas Central Coast dengan skor telak (6-3).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/51/2969429/jadwal-siaran-langsung-semifinal-afc-cup-2023-2024-zona-asean-sabah-fc-vs-macarthur-fc-siang-ini-live-di-inews-S4vLpkQ7EI.jpg
Jadwal Siaran Langsung Semifinal AFC Cup 2023-2024 Zona ASEAN Sabah FC vs Macarthur FC Siang Ini, Live di iNews!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/51/2966704/saddil-ramdani-cedera-ong-kim-swee-semoga-dia-segera-pulih-sebelum-laga-macarthur-fc-vs-sabah-fc-4vZ5JLfU7u.jpg
Saddil Ramdani Cedera, Ong Kim Swee: Semoga Dia Segera Pulih Sebelum Laga Macarthur FC vs Sabah FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/51/2939353/meski-tersingkir-stefano-cugurra-nilai-bali-united-petik-pelajaran-berharga-dari-afc-cup-2023-2024-8pPtwRWwpn.jpg
Meski Tersingkir, Stefano Cugurra Nilai Bali United Petik Pelajaran Berharga dari AFC Cup 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/51/2939565/pesan-yakob-sayuri-ke-saddil-ramdani-usai-psm-makassar-menang-3-1-atas-sabah-fc-sampai-jumpa-di-tc-timnas-indonesia-gL0hqaJqtf.jpg
Pesan Yakob Sayuri ke Saddil Ramdani Usai PSM Makassar Menang 3-1 atas Sabah FC: Sampai Jumpa di TC Timnas Indonesia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646441/jelang-munas-nama-sari-w-pramono-menguat-di-bursa-caketum-pb-porserosi-pyb.webp
Jelang Munas, Nama Sari W Pramono Menguat di Bursa Caketum PB Porserosi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri.jpg
Indra Sjafri Sampaikan Pesan Khusus ke Pemain Abroad jelang SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement