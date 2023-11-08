Bali United Bersiap Hadapi Tantangan Berat Melawan Pemuncak Klasemen, Central Coast di AFC Cup 2023-2024, Malam ini, LIVE di iNews

MALAM ini, Rabu (8/11/2023), Stadion Kapten I Wayan Dipta siap bergemuruh saat Bali United yang berstatus sebagai tuan rumah bersiap untuk menghadapi Central Coast asal Australia dalam laga AFC Cup 2023-2024. Bali United saat ini berada di posisi ke-3 klasemen Grup G, hanya terpaut 2 angka dari Central Coast sebagai pemuncak klasemen.

Laga ini akan menjadi kesempatan bagi Bali United untuk menjaga asa lolos ke fase berikutnya. Serdadu Tridatu wajib menyapu bersih 3 laga fase grup, termasuk saat melawan Central Coast malam nanti.

Demi mensukseskan misi meraih hasil positif kontra Central Coast, kubu Bali United bertekad untuk fokus memulihkan kondisi dan mengatur formasi pemain terbaik untuk melakoni 2 kompetisi, Liga 1 dan AFC Cup.

Beruntung saat ini Bali United tengah dalam tren positif. Pekan lalu, di Liga 1 2023-2024, tim berjuluk Serdadu Tridatu tersebut berhasil menundukkan PSS Sleman dengan skor (1-0).

Hasil tersebut menggenapi rekor 5 kemenangan beruntun Bali United di Liga 1 2023-2024. Meski bermain di kandang sendiri, laga kontra Central Coast nanti pastinya akan menjadi tantangan tersendiri.

Situasi itu tak terlepas dari penampilan buruk Bali United pada pertemuan sebelumnya melawan Central Coast. Ketika bertandang ke Australia, Bali United digilas Central Coast dengan skor telak (6-3).