5 Negara Kuda Hitam di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Timnas Argentina U-17!

TERDAPAT 5 negara kuda hitam di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Kuda hitam tersebut bisa memberikan kejutan dan membuat ajang yang digelar di empat kota di Indonesia tersebut semakin menarik untuk disaksikan.

Seperti yang diketahui, Piala Dunia U-17 2023 Indonesia akan segera dimulai, tepatnya pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Brasil U-17 yang berstatus juara bertahan diunggulkan untuk merebut Piala Dunia U-17 edisi ke-19 tersebut.

Akan tetapi, ada juga sejumlah tim yang tak diunggulkan justru cukup diperhitungkan pergerakannya di Piala Dunia U-17 2023. Lantas siapa saja tim kuda hitam tersebut?

Berikut 5 Negara Kuda Hitam di Piala Dunia U-17 2023

5. Indonesia





Bagi Timnas Indonesia U-17, ini pertama kalinya mereka bisa bermain di ajang sebesar Piala Dunia U-17. Hal tersebut justru bisa memberikan keuntungan untuk pasukan Bima Sakti, sebab banyak tim lain yang tidak tahu permainan Timnas Indonesia U-17.

Selain itu, Timnas Indonesia U-17 pun sudah mempersiapkan tim mereka sebaik mungkin untuk Piala Dunia U-17 2023. Sehingga tim-tim lain wajib waspada terhadap Arkhan Kaka dan kawan-kawan.

4. Jepang





Jepang tercatat sudah 9 kali bermain di ajang Piala Dunia U-17. Namun, pencapaian terbaik mereka hanya mencapai babak perempatfinal saja.

Kendati demikian, kali ini mungkin berbeda sebab sepakbola Jepang tengah bangkit. Terbukti mereka berhasil menjuarai Piala Asia U-17 2023 pada Juli lalu.