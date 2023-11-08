Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara Kuda Hitam di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Timnas Argentina U-17!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |07:24 WIB
5 Negara Kuda Hitam di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Timnas Argentina U-17!
5 Negara Kuda Hitam di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Instagram/afaseleccion)
A
A
A

TERDAPAT 5 negara kuda hitam di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Kuda hitam tersebut bisa memberikan kejutan dan membuat ajang yang digelar di empat kota di Indonesia tersebut semakin menarik untuk disaksikan.

Seperti yang diketahui, Piala Dunia U-17 2023 Indonesia akan segera dimulai, tepatnya pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Brasil U-17 yang berstatus juara bertahan diunggulkan untuk merebut Piala Dunia U-17 edisi ke-19 tersebut.

Akan tetapi, ada juga sejumlah tim yang tak diunggulkan justru cukup diperhitungkan pergerakannya di Piala Dunia U-17 2023. Lantas siapa saja tim kuda hitam tersebut?

Berikut 5 Negara Kuda Hitam di Piala Dunia U-17 2023

5. Indonesia

Timnas Indonesia U-17

Bagi Timnas Indonesia U-17, ini pertama kalinya mereka bisa bermain di ajang sebesar Piala Dunia U-17. Hal tersebut justru bisa memberikan keuntungan untuk pasukan Bima Sakti, sebab banyak tim lain yang tidak tahu permainan Timnas Indonesia U-17.

Selain itu, Timnas Indonesia U-17 pun sudah mempersiapkan tim mereka sebaik mungkin untuk Piala Dunia U-17 2023. Sehingga tim-tim lain wajib waspada terhadap Arkhan Kaka dan kawan-kawan.

4. Jepang

Timnas Jepang U-17

Jepang tercatat sudah 9 kali bermain di ajang Piala Dunia U-17. Namun, pencapaian terbaik mereka hanya mencapai babak perempatfinal saja.

Kendati demikian, kali ini mungkin berbeda sebab sepakbola Jepang tengah bangkit. Terbukti mereka berhasil menjuarai Piala Asia U-17 2023 pada Juli lalu.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/49/3184049/persib_bandung_raih_banyak_keuntungan_jika_gabung_cfg_persibcoid-Ib4D_large.jpg
5 Keuntungan Persib Bandung jika Gabung City Football Group, Nomor 1 Eliano Reijnders Bisa Main di Manchester City!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183047/timnas_jepang_u_17_siap_tempur_di_32_besar_piala_dunia_u_17_2025_fifa-ieYJ_large.jpg
4 Negara Asia yang Lolos 32 Besar Piala Dunia U-17 2025, Nomor 1 Dihajar Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182908/paul_pogba-qPhY_large.jpg
5 Pesepakbola Top Dunia yang Mualaf, Nomor 1 Bangun Masjid dan Ganti Nama Jadi Mustafa Habibi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182862/lionel_messi-4ar9_large.jpg
5 Pesepakbola Dunia dengan Assist Terbanyak Sepanjang Sejarah, Nomor 1 Berpotensi Disalip Lionel Messi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646441/jelang-munas-nama-sari-w-pramono-menguat-di-bursa-caketum-pb-porserosi-pyb.webp
Jelang Munas, Nama Sari W Pramono Menguat di Bursa Caketum PB Porserosi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/kevin_diks.jpg
Kevin Diks Blak-blakan Ungkap Rasa Jadi Pemain Indonesia Pertama di Liga Jerman
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement