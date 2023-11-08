Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Argentina Singgung Kota Penyelenggara Piala Dunia U-17 2023, Pelatih Timnas Brasil U-17 Beri Pembelaan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |06:42 WIB
Media Argentina Singgung Kota Penyelenggara Piala Dunia U-17 2023, Pelatih Timnas Brasil U-17 Beri Pembelaan!
Pelatih Timnas Brasil U-17, Phelipe Leal, puji Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Andri Bagus/MPI)
A
A
A

MEDIA Argentina, Sol Play 91,5, pernah menyinggung Jakarta yang merupakan kota penyelenggara Piala Dunia U-17 2023. Sol Play 91,5 mengatakan, Jakarta sebagai kota padat yang diprediksi segera tenggelam.

“Jakarta tenggelam: masalah yang pelik dari ibu kota Indonesia tempat Timnas Argentina akan bermain Senin ini,” tulis Sol Play 91,5 dalam judul artikel yang mereka buat jelang laga Timnas Indonesia vs Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 19 Juni 2023.

Media Argentina sebut Jakarta segera tenggelam

(Media Argentina sebut Jakarta segera tenggelam. Foto: Sol Play 91.5)

“Jakarta, kota terpadat keempat di planet dengan lebih dari 10 juta jiwa penduduk yang memiliki banyak masalah. Pada dasarnya, masa depan Jakarta adalah untuk menghilang di bawah perairan Laut Jawa, menggantung di Samudera Hindia, karena itu tenggelam sebanyak 25 sentimeter setiap tahunnya karena suplai air tanah yang berujung kepada eksploitasi berlebihan terhadap air tanah,” lanjut Sol Play 91,5.

Sentimen negatif yang dikeluarkan Sol Play 91,5 langsung ditepis pelatih Timnas Brasil U-17, Phelipe Leal, yang telah berada di Indonesia, tepatnya Jakarta dalam beberapa hari terakhir. Phelipe Leal sangat nyaman berada di Jakarta, kota yang disebut Sol Play 91,5 segera tenggelam.

"Kami juga berterima kasih untuk masyarakat Indonesia atas segala bantuannya yang ada," kata Phelipe Leal kepada awak media termasuk tim MNC Portal Indonesia di Lapangan A Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Dalam kesempatan yang lain, Phelipe Leal memuji Jakarta International Stadium, salah satu venue Piala Dunia U-17 2023 yang berada di Jakarta. Ia takjub dengan kemegahan JIS dan mengatakan, megahnya JIS sebagai bukti keseriusan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023.

Halaman:
1 2
      
