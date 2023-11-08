Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Misi Timnas Indonesia U-17 Lolos 16 Besar Piala Dunia U-17 2023

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |06:30 WIB
Misi Timnas Indonesia U-17 Lolos 16 Besar Piala Dunia U-17 2023
Misa Timnas Indonesia U-17 Lolos 16 Besar Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

MISI Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023 dipastikan tidak akan mudah untuk diraih. Namun, pasukan Bima Sakti sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin agar target lolos ke 16 besar bisa tercipta.

Bermula dari seleksi pemain di berbagai wilayah di Indonesia, menyaring sejumlah pemain diaspora, hingga memaksimalkan para penggawa jebolan Timnas Indonesia U-16 di Piala AFF U-16 2022. Selain itu, Timnas Indonesia U-17 juga menjalani pemusatan latihan (TC) yang panjang, salah satunya bahkan sampai ke Jerman.

Bima Sakti pun tidak sendirian dalam membangun Timnas Indonesia U-17 agar dapat bersaing di Piala Dunia U-17 2023. Pelatih Timnas Indonesia U-17 itu dibantu banyak pihak, seperti Direktur Teknik PSSI, Indra Sjafri hingga konsultan Frank Wormuth.

Semua persiapan itu dilakukan agar Timnas Indonesia U-17 tak hanya sekadar tim pelengkap saja. Nantinya Garuda Asia akan bersaing dengan Ekuador U-17, Panama U-17, dan Maroko U-17 yang tergabung di Grup A.

Timnas Indonesia U-17

Untungnya karena Timnas Indonesia U-17 berada di pot 1 saat drawing fase grup. Hal itu membuat Garuda Asia terhindar dari tim-tim kuat yang menghuni pot 1.

Berada satu grup dengan Ekuador, Panama, dan Maroko pun dianggap sebagai keberuntungan karena tidak ada tim yang benar-benar menakutkan. Namun, Timnas Indonesia U-17 tetap harus waspada karena ini adalah pengalaman pertama mereka di ajang Piala Dunia U-17 tersebut.

Halaman:
1 2
      
