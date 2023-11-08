Timnas Indonesia U-17 Wajib Waspada, Timnas Maroko U-17 Punya Modal Besar untuk Hadapi Piala Dunia U-17 2023

SURABAYA – Timnas Maroko U-17 punya modal besar jelang berlaga di Piala Dunia U-17 2023. Mereka menjadi begitu percaya diri menatap Piala Dunia U-17 2023 karena sudah melakukan pemusatan latihan (TC) jangka panjang. Tak ayal, para rivalnya, termasuk Timnas Indonesia U-17 wajib waspada.

Pelatih Timnas Maroko U-17, Said Chiba, mengatakan timnya memang menatap Piala Dunia U-17 2-2023 dengan cukup serius. Pasalnya, Timnas Maroko U-17 diharapkan bisa berbicara banyak dan mendapat hasil maksimal.

"Kami sudah memulainya (TC) empat bulan lalu. Jadi, kami berada di langkah terakhir. Kami sedang mempersiapkan detail kecil untuk game ini," kata Said Chiba, dalam keterangan yang didapat MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (8/11/2023).

Timnas Maroko U-17 pun datang ke Indonesia dengan membawa beberapa pemain yang membela klub Eropa. Di antaranya, ada Adam Boufandar (Juventus), Naoufel El Hannach (PSG), Anas Alaoui (Eintracht Frankfurt), hingga Amine Ezzarhouni (Lille).

Pemain-pemain itu tentu saja sudah terbiasa dengan situasi kompetitif Eropa. Jadi, mereka bakal menjadi andalan Timnas Maroko U-17 untuk bertarung meraih gelar juara Piala Dunia U-17 2023.