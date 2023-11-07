Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Calon Pemilik Baru Manchester United Bakal Pecat Erik ten Hag, Tunjuk Pelatih asal Italia Ini sebagai Penggantinya!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |06:13 WIB
Calon Pemilik Baru Manchester United Bakal Pecat Erik ten Hag, Tunjuk Pelatih asal Italia Ini sebagai Penggantinya!
Erik ten Hag akan segera di depak dari kursi kepelatihan Manchester United (Foto: Reuters)
A
A
A

MASA depan Erik ten Hag di kursi kepelatihan Manchester United berada di ujung tandung. Calon pemilik baru Setan Merah, Sir Jim Ratcliffe dikabarkan berniat mencari pelatih lain.

Dilansir dari laman Makan Bola.com, Selasa (7/11/2023), Sir Jim Ratcliffe akan mencari sosok pengganti Erik ten Hag dalam waktu dekat. Kemungkinan besar rencana tersebut akan terealisasi usai dia selesai mengakuisisi 25% saham klub.

"Ratchliffe berseria melepas mantan pelatih Ajax Amsterdam (Erik ten Hag) dalam waktu dekat," tulis keterangan Makan Bola.

"Rencana itu bisa terjadi selepas pengambilan saham klub secara resmi," lanjut tulisan tersebut.

Sumber yang sama menyebut beberapa nama sudah menjadi incaran Setan Merah untuk menggantikan posisi Erik ten Hag. Salah satunya adalah Roberto de Zerbi.

Ya, Ratcliffe menginginkan bos Brighton & Hove Albion Roberto De Zerbi mengambil alih di Old Trafford. Ahli strategi asal Italia itu membawa Brighton finis di posisi ketuju Liga Inggris musim lalu dan lolos ke sepak bola Eropa untuk kali pertama.

Halaman:
1 2
      
