HOME BOLA LIGA INGGRIS

Arsene Wenger Ejek Erik Ten Hag dan Sebut Manchester United Tak Punya Harapan Lagi

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |22:01 WIB
Arsene Wenger Ejek Erik Ten Hag dan Sebut Manchester United Tak Punya Harapan Lagi
Erik Ten Hag kala mendampingi Manchester United berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

ARSENE Wenger ejek Erik Ten Hag dan sebut Manchester United tak punya harapan lagi. Hal itu disampaikan pelatih asal Prancis tersebut setelah Manchester United kalah secara memalukan di Old Trafford dari rival sekotanya, Manchester City.

Seperti diketahui, laga derby Manchester yang digelar pada Minggu, 29 Oktober 2023 berakhir untuk kekalahan Manchester United dengan skor 0-3. Tiga gol Manchester City itu dicetak oleh dua pemain muda mereka, yakni Erling Haaland dan juga Phil Foden.

Erik Ten Hag

Pasca pertandingan, banyak pundit sepakbola yang menyoroti buruknya penampilan Manchester United di laga itu. Salah satunya adalah mantan pelatih Arsenal, Arsene Wenger.

Arsene Wenger mengatakan bahwa Manchester United yang saat ini sudah tidak memiliki harapan. Pelatih yang membawa Arsenal juara secara Invincible itu menilai bahwa kurangnya kualitas individu pemain Man United membuat seluruh tim tidak yakin dan kurang percaya diri.

"Saya bisa mengatakan jurang pemisah antara kedua tim menjadi semakin besar seiring berjalannya pertandingan. Pada akhirnya, untuk klub sebesar itu, Anda merasa kasihan pada Manchester United karena tidak ada harapan di sana," ujar Arsene Wenger pada beIN Sports dilansir dari Mirror, Senin (6/11/2023).

"Pada dasarnya, saya tidak melihat di mana mereka bisa berkembang. Tim ini telah kehilangan kepercayaan diri, kualitas, dan bahkan semangat hari ini. Menurut saya, itu bukan semangat juang yang hebat dari Manchester United," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
