HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Belum Fit, Eks Manchester United Zidane Iqbal Tetap Dipanggil Timnas Irak untuk Hadapi Timnas Indonesia

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |22:00 WIB
Belum Fit, Eks Manchester United Zidane Iqbal Tetap Dipanggil Timnas Irak untuk Hadapi Timnas Indonesia
Eks Manchester United Zidane Iqbal dipanggil Timnas Irak untuk hadapi Timnas Indonesia (Foto: Manchester United)
BELUM fit, eks Manchester United Zidane Iqbal tetap dipanggil Timnas Irak untuk hadapi Timnas Indonesia. Iqbal juga merupakan senior dari pemain Timnas Indonesia, Ivar Jenner, karena mereka berdua bermain untuk FC Utrecht.

Irak akan menjadi lawan Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan berlangsung di Basra International, Basra, pada 16 November 2023 mendatang.

Zidane Iqbal

Di skuad Irak, terdapat satu nama yang patut diwaspadai, yakni Zidane Iqbal. Dia merupakan gelandang berusia 20 tahun mengemas satu penampilan bersama tim senior Man United asuhan Ole Gunnar Solskjaer, tepatnya pada laga Liga Champions 2021-2022 menghadapi BSC Young Boys.

Namun sebelumnya, Iqbal absen membela Timnas Irak di ajang Jordan Quad Championship 2023 pada FIFA Matchday Oktober lalu lantaran mengalami cedera. Terakhir Iqbal melakoni laga internasional yakni pada FIFA Matchay September 2023 lalu, kala Irak menghadapi India.

Iqbal kemudian membela klubnya, FC Utrecht menghadapi Heracles Almelo di Liga Belanda 2023-2024 pada 16 September 2023. Setelahnya, Iqbal menghilang dari lapangn hujau akibat cederanya kambuh kembali.

Pelatih Timnas Irak, Jesus Casas pun ketar-ketir cedera yang dialami Iqbal tak kunjung pulih. Dilansir media Irak, Winwin, pelatih asal Spanyol itu terus menghubungi Iqbal via telepon.

Casas ingin terus dikabari perihal perkembangan pemulihan cedera pemain berusia 20 tahun itu. Kini, laporan terbaru mengabarkan bahwa Iqbal siap dipanggil kembali ke skuad berjuluk Singa Mesopotamia.

