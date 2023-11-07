Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal Liga Champions 2023-2024 Malam Ini: Ada Duel Shakhtar Donetsk vs Barcelona hingga AC Milan vs PSG!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |13:40 WIB
Jadwal Liga Champions 2023-2024 Malam Ini: Ada Duel Shakhtar Donetsk vs Barcelona hingga AC Milan vs PSG!
Jadwal Liga Champions 2023-2024 malam ini. (Foto: UEFA)
A
A
A

JADWAL Liga Champions 2023-2024 malam ini akan diulas Okezone. Setidaknya ada delapan pertandingan seru di matchday ke-4 fase grup Liga Champions 2023-2024 tersebut yang bakal dilangsungkan pada Rabu, 8 November 2023 dini hari WIB.

Pekan ke-4 fase grup Liga Champions 2023-2024 ini bakal dibuka oleh laga Shakhtar Donetsk vs Barcelona (Grup H). Blaugrana –julukan Barcelona- kali ini akan memainkan laga tandang ke markas Shakhtar Donetsk di Volksparkstadion, Hamburg, Rabu (8/11/2023) pukul 00.45 dini hari WIB.

Pada pertemuan sebelumnya, Barcelona lebih dulu menjamu Shakhtar di matchday ketiga fase Grup H Liga Champions 2023-2024. Bermain di Estadi Olímpic Lluís Companys, Blaugrana sukses mengalahkan Shakhtar dengan skor tipis 2-1.

Berkaca dari pertemuan tersebut, Barcelona lebih diunggulkan untuk merebut poin maksimal sekaligus menjaga rekor 100 persen kemenangan di fase grup. Saat ini, pasukan Xavi Hernandez itu masih kukuh di puncak klasemen sementara Grup H dengan9 poin dari 3 laga.

Barcelona

Di laga lainnya, Newcastle United yang tergabung di Grup F alias disebut sebagai grup neraka akan menjamu Borussia Dortmund pada pukul 00.45 WIB. Sementara itu, AC Milan bersua Paris Saint-Germain (PSG) di San Siro pada pukul 03.00 WIB.

Saat ini, PSG masih memuncaki klasemen sementara Grup F dengan koleksi 6 poin dari 3 laga. Les Parisiens dibuntuti oleh Borussia Dortmund di tempat kedua dengan nilai 4 poin, Newcastle (4 poin), dan AC Milan (2 poin).

Halaman:
1 2
      
