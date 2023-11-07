Liga Champions 2023-2024: 12 Pemain Newcastle United Absen di Laga Kontra Borussia Dortmund

Para pemain Tottenham Hotspur di sesi latihan bersama (Foto: Reuters)

NEWCASTLE - Sebanyak 12 pemain Newcastle United diperkirakan bakal absen saat bertamu ke Dortmund, Jerman, menurut laporan Newcastle World. Praktis The Magpies-julukan Newcastle- tidak dalam kekuatan penuh saat melawan Borussia Dortmund di Liga Champions 2023-2024 nanti.

Pertemuan keduanya tersebut akan berlangsung di Signal Iduna Park, Dortmund, pada Rabu (8/11/2023) dini hari WIB. Beberapa di antara pemain tersebut mengalami cedera dan lainnya karena hukuman.

Adapun 12 pemain tersebut di antaranya adalah Sandro Tonali, Alexander Isak, Jacob Murphy, Sven Botman, Harvey Barnes, Elliot Anderson, Javier Manquillo, Dan Burn, Matt Targett, Matt Ritchie, Emil Krafth, dan Mark Gillespie. Ini lantas menjadi PR besar bagi sang pelatih, Eddie Howe.

Tonali dipastikan absen karena dirinya dilarang bermain selama 10 bulan. Ini imbas dari skandal dirinya yang diklaim terlibat bermain judi ilegal.

Sementara itu, Alexander Isak kembali menjadi pesakitan karena masalah pangkal pahanya yang kambuh lagi. Diperkirakan Isak bisa kembali sebelum jeda internasional.

Kemudian Jacob Murphy saat ini diketahui menjalani operasi bahu. Kemungkinan dia akan absen selama tiga bulan lamanya.