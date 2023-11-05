Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Trofi Tur Piala Dunia U-17 2023 Digelar di Solo, Erick Thohir hingga Gibran Rakabuming Ikut Semarakkan

Romensy August , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |12:28 WIB
Trofi Tur Piala Dunia U-17 2023 Digelar di Solo, Erick Thohir hingga Gibran Rakabuming Ikut Semarakkan
Trofi tur Piala Dunia U-17 2023 di Solo. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
A
A
A

SOLO – Trofi Tur Piala Dunia U-17 2023 menyambangi Kota Solo, Jawa Tengah, hari ini, Minggu (5/11/2023). Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, hingga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, pun ikut menyemarakkan acara terakhir dari Trofi Tur Piala Dunia U-17 2023 itu.

Ya, Trophy Experience FIFA U-17 World Cup Indonesia 2023 atau Trofi Tur Piala Dunia U-17 2023 disambut antusias ribuan warga Solo. Acara yang digelar untuk mengenalkan ajang Piala Dunia U-17 2023 itu dibuka dengan kirab dari Stadion Sriwedari-Pamedan Pura Mangkunegaran.

Tur Trofi Piala Dunia U-17 2023

Ribuan orang dari berbagai elemen dengan pernak-pernik khas, seperti maskot Maskot Bacuya dan bola raksasa. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Waketum PSSI Zainuddin Amali, Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha, PJ Gubernur Jateng, Nana Sudjana dan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka tak ketinggalan juga turut menyemarakkan acara.

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mengapresiasi antusias warga untuk mengenalkan event terbesar di Kota Solo pada akhir 2023 itu. Gibran kemudian mengucapkan terima kasih kepada Ketum PSSI, Erick Thohir, karena Kota Solo telah diberi kesempatan untuk menjadi tuan rumah.

"Antusiasme warga sangat luar biasa sekali untuk mengenalkan event besar yang ada di akhir tahun ini," ujar Gibran usai mengikuti kirab.

"Kami akan berusaha sebaik mungkin agar acara ini berjalan dengan aman lancar dan Timnas Indonesia bisa meraih yang maksimal," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
