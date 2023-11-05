Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Pelatih Timnas Brasil U-17 soal Welber Jardim Bela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |10:57 WIB
Reaksi Pelatih Timnas Brasil U-17 soal Welber Jardim Bela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023
Welber Halim Jardim kala menjalani TC bersama Timnas Indonesia U-17. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Brasil U-17, Phelipe Leal, mengomentari keputusan pemain diaspora, Welber Halim Jardim, membela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Dia mengaku tak masalah dengan keputusan yang diambil Welber Jardim tersebut.

Phelipe Leal justru memandang positif keputusan yang diambil Welber Jardim. Menurutnya, langkah ini membuat semakin banyak pemain berdarah Brasil yang main di ajang tersebut.

Welber Halim Jardim

Diketahui, Welber Jardim memang memiliki darah Brasil dan Indonesia. Dia mendapat darah Brasil dari sang ayah, Elisangelo Jardim de Jesus. Sementara ibunya, Lielyana Halim diketahui berasal dari Banjarmasin, Indonesia.

Welber Jardim sendiri lahir di Indonesia. Tetapi, pemain berusia 16 tahun tersebut besar di negara sang ayah, yakni Brasil.

"Itu adalah kehormatan yang luar bisa buat kami, Brasil, karena ada satu pemain yang kelahiran Brasil, tetapi punya darah Indonesia juga yang akan memperjuangkan kariernya. Dia akan bermain dengan seragam tim nasional Indonesia," kata Phelipe Leal di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu 4 November 2023.

Leal pun mendukung penuh Welber Jardim di Piala Dunia U-17 2023. Dia berharap sang pemain bisa tampil maksimal bersama skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17.

"Kita akan ucapkan selamat buat dia dan semoga dia sukses dengan Timnas Indonesia," ujar Leal.

