SEPAKBOLA DUNIA

Presiden FIFA Gianni Infantino: Piala Dunia U-17 2023 Akan Digelar di Negara Indah, Indonesia!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |10:44 WIB
Presiden FIFA Gianni Infantino: Piala Dunia U-17 2023 Akan Digelar di Negara Indah, Indonesia!
Presiden FIFA, Gianni Infantino, sambut Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Reuters)
PRESIDEN Federasi Sepakbola Dunia (FIFA), Gianni Infantino, menyambut antusias penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia. Bahkan, dia menyebut Piala Dunia U-17 2023 akan digelar di negara yang indah.

Ya, Piala Dunia U-17 2023 akan berlangsung sebentar lagi. Tepatnya, pesta sepakbola dunia untuk kelompok usia itu akan dimulai pada 10 November 2023 hingga 2 Desember 2023 di Indonesia.

Gianni Infantino

Ada 4 kota yang sudah ditunjuk untuk menyelenggarakan Piala Dunia U-17 2023. Venue itu adalah Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta, Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Bandung, Stadion Manahan di Solo, dan Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya.

Kurang dari seminggu penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia, Gianni Infantino pun menyambut turnamen ini dengan antusias. Dia yakin Piala Dunia U-17 2023 akan berjalan seru dan semarak.

"Satu minggu lagi hari ini, Piala Dunia U-17 FIFA -sebuah turnamen yang mempertemukan para bintang sepakbola masa depan- akan dimulai di negara indah Indonesia!" tulisnya di Instagram, dikutip Minggu (5/11/2023).

"Harapan terbaik untuk semua 24 tim yang berpartisipasi. Anda pasti akan menyatukan dunia dalam merayakan olahraga indah kita," lanjutnya.

