HOME BOLA LIGA SPANYOL

Barcelona Susah Payah Kalahkan Real Sociedad, Xavi Hernandez Tak Puas dengan Kinerja Robert Lewandowski Cs

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |11:53 WIB
Barcelona Susah Payah Kalahkan Real Sociedad, Xavi Hernandez Tak Puas dengan Kinerja Robert Lewandowski Cs
Robert Lewandowski kala membela Barcelona. (Foto: Reuters)
A
A
A

SAN SEBASTIAN – Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, mengomentari hasil laga kontra Real Sociedad dalam lanjutan Liga Spanyol 2023-2024. Mendapati Barcelona susah payah untuk kalahkan Real Sociedad, Xavi pun mengaku tak puas dengan kinerja Robert Lewandowski cs.

Xavi mengatakan kekalahan timnya dari Real Madrid dengan skor 1-2 masih membekas. Alhasil, Barcelona tidak menampilkan performa terbaik saat melawan Real Sociedad.

Real Sociedad vs Barcelona

"Kekalahan di El Clasico jelas mempengaruhi cara kami memulai babak pertama. Tim sedang dalam kondisi lemah dan kami kesulitan untuk masuk ke dalam permainan," ucap Xavi, dilansir dari laman Barcelona, Minggu (5/11/2023).

"Kami tidak bermain bagus dan intensitasnya kurang. Tidak dapat diterima jika tim gagal menunjukkan intensitas yang dibutuhkan sejak detik pertama," tambahnya.

Beruntung, Barcelona secara perlahan bisa memperbaiki penampilannya. Hal itu pun berbuah manis karena Barcelona bisa mengamankan tiga poin dari tangan tim tuan rumah.

"Pada akhirnya, cara kami menang sangat spektakuler, dan itu akan menjadi dorongan besar bagi kepercayaan diri kami," jelas Xavi.

"Ini adalah tiga poin emas. Saya hampir kehilangan harapan bahwa poin-poin tersebut akan datang. Namun, hal itu menjadi contoh yang perlu kami ikuti. Ini seharusnya menjadi titik balik bagi kami," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
