Ada Kabar Timnas Indonesia U-17 Ramaikan Konser Jelang Piala Dunia U-17 2023, Begini Jawaban Exco PSSI Arya Sinulingga

Timnas Indonesia U-17 dipastikan tak punya agenda meriahkan konser sebelum Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)

ADA kabar Timnas Indonesia U-17 meriahkan konser jelang Piala Dunia U-17 2023, anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga beri tanggapan. Arya dengan lantang menyebut bahwa itu merupakan kabar hoaks.

Arya mengatakan bahwa skuad Garuda Asia -- julukan Timnas Indonesia U-17 -- tidak mungkin memeriahkan konser yang akan digelar di Jakarta tersebut. Sebab, tim asuhan Bima Sakti kini sudah tiba di Surabaya.

Dia juga menekankan kepada para masyarakat Indonesia agar tidak mudah percaya dengan berita bohong tersebut. Pasalnya apa yang diberitakan tidak memuat fakta.

Keterangan itu disampaikan lewat Instagram pribadinya, @arya.m.sinulingga, Sabtu (4/11/2023). Arya juga menuliskan akun yang menyebar pemberitaan hoax tersebut.

"Informasi ini hoax yg disebar oleh akun @garudarex. Para pemain sekarang ada di Surabaya, sementara acara pesta U-17 Indosiar adanya di Jakarta. Tolong jangan pernah cepat percaya kepada informasi dari akun-akun pencari sensasi dan memutar balik fakta. #PSSIMaju," tulisnya.