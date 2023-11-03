Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ipswich Town Pamerkan Gol Elkan Baggott, Netizen Indonesia Bereaksi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |02:01 WIB
Ipswich Town Pamerkan Gol Elkan Baggott, Netizen Indonesia Bereaksi
Elkan Baggott mencetak gol untuk Ipswich Town di Piala Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Twitter)
A
A
A

IPSWICH - Pemain Timnas Indonesia, Elkan Baggott, mencetak satu gol saat timnya, Ipswich Town, tumbang 1-3 dari Fulham dalam 16 besar Piala Liga Inggris 2023-2023. Laga itu berlangsung di Portman Road Stadium, Kamis (2/11/2023).

Dalam laga itu tim tuan rumah tertinggal tiga gol lebih dahulu dari Fulham, tetapi Elkan Baggott mampu mencetak gol pemanis pada menit ke-79. Ipswich Town pun gagal melaju ke babak delapan besar ajang itu.

Gol itu cukup penting pemain berusia 21 tahun itu dalam karier profesionalnya tersebut. Sebab, itu menjadi gol perdananya untuk The Tractor Boys -julukan Ipswich Town.

Ipswich Town pun memposting di media sosial @ipswichtown aksi Elkan Baggott saat mencetak lewat sundulan kepalanya. Postingan itu pun disambut hangat publik sepak bola Indonesia.

 Postingan itu sudah disukai hampir 40 ribu lebih pengguna Instagram. Sementara itu, ada hampir 4 ribu komentar setelah melihat aksi pemain yang memiliki tinggi badan 194 cm itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
