HOME BOLA LIGA INGGRIS

Lolos ke 8 Besar Piala Liga Inggris 2023-2024, Mauricio Pochettino Belum Puas dengan Performa Chelsea

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |00:01 WIB
Lolos ke 8 Besar Piala Liga Inggris 2023-2024, Mauricio Pochettino Belum Puas dengan Performa Chelsea
Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino (Foto: Chelsea.com)
A
A
A

LONDON - Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino mengaku belum puas dengan performa timnya meskipun lolos ke babak delapan besar Piala Liga Inggris 2023-2024. Pasalnya, dia nilai tim asal kota London otu belum bermain efektif memanfaatkan peluang untuk menjadi gol.

The Blues -julukan Chelsea- baru saja menang 2-0 atas Blackburn Rovers F.C dalam babak 16 besar Piala Liga Inggris 2023-2024. Pertemuan kedua tim berlangsung di Stamford Bridge Stadium, Kamis (2/11/2023).

Mauricio Pochettino mengatakan timnya mencatatkan 27 kali tendangan ke gawang lawan, tetapi hanya mampu mencetak gol. Hal itu tentunya menjadi perhatian khusus, tetapi dia nilai skuad Chelsea menunjukkan kepercayaan diri tinggi dalam membangun serangan.

“Ada terlalu banyak peluang, kami harus lebih baik. Ini tentang membawa kepercayaan diri seiring berjalannya waktu," kata Mauricio Pochettino dilansir dari laman Chelsea, Kamis (2/11/2023).

Pelatih berusia 51 tahun itu mengatakan tetap mengapresiasi performa tim asuhanya dalam laga itu karena dapat meraih hasil maksimal. Dia nilai penampilan Chelsea terus mengalami peningkatan.

Halaman:
1 2
      
