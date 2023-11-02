Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Drawing Perempatfinal Piala Liga Inggris 2023-2024: Liverpool vs West Ham United, Chelsea Jumpa Newcastle United!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |11:42 WIB
Hasil Drawing Perempatfinal Piala Liga Inggris 2023-2024: Liverpool vs West Ham United, Chelsea Jumpa Newcastle United!
Berikut hasil drawing perempatfinal Piala Liga Inggris 2023-2024. (Foto: Reuters)
HASIL drawing perempatfinal Piala Liga Inggris 2023-2024 sudah dirilis. Hasilnya, sejumlah laga seru akan tersaji, di antarnaya Liverpool vs West Ham United hingga Chelsea vs Newcastle United.

Ya, laga-laga di babak 16 besar Piala Liga Inggris 2023-2024 sudah rampung digelar semalam. Delapan tim yang berhasil melanjutkan perjalanan ke babak perempatfinal pun sudah diketahui.

Chelsea

Kedelapan tim yang masih terus menjaga asa merebut gelar juara Piala Liga Inggris 2023-2024 adalah Everton, West Ham United, Newcastle United, Fulham, Liverpool, Chelsea, Port Vale, dan Middlesbrough.

Sementara itu, sejumlah tim papan atas Inggris harus tersingkir semalam. Di antaranya, ada Manchester United hingga Arsenal.

Lalu, bagaimana hasil drawing perempatfinal Piala Liga Inggris 2023-2024? Dilansir dari cuitan akun @fabrizioromano, Kamis (2/11/2023), sejumlah laga seru akan tersaji.

Pertama, ada duel Everton vs Fulham. Laga itu akan digelar di Stadion Goodison Park pada Selasa 19 Desember 2023.

Kemudian, Chelsea akan bersua dengan Newcastle United. Tentunya, The Blues -julukan Chelsea- perlu waspada dalam menatap laga yang akan digelar di Stadion Stamford Bridge pada Selasa 19 Desember 2023 itu.

Pasalnya, Newcastle tampil tangguh sepanjang gelaran Piala Liga Inggris 2023-2024 ini. Bahkan, untuk lolos ke perempatfinal, mereka sukses membungkam sang juara bertahan, yakni Manchester United, dengan skor 3-0 semalam.

