Piala Liga Inggris 2023-2024: Manchester United Tersingkir, Erik ten Hag Pasang Badan

MANCHESTER - Pelatih Manchester United , Erik ten Hag mengakui timnya bermain buruk saat kalah 0-3 dari Newcastle United. Kedua tim saling berhadapan di 16 besar Piala Liga Inggris 2023-2024 yang berlangsung di Old Trafford Stadium, Kamis (2/11/2023).

Kekalahan itu membuat The Red Devils -julukan Manchester United- harus tersingkir di babak 16 besar. Padahal, Manchester United sendiri merupakan juara bertahan edisi sebelumnya.

Erik Ten Hag mengatakan timnya tidak dalam performa terbaik saat menghadapi The Magpies -julukan Newcastle United. Alhasil, Manchester United harus menelan kekalahan memalukan di markas sendiri.

"Kami tahu ini tidak cukup baik. Kami harus mengambil tanggung jawab atas hal itu. Saya harus mengambil tanggung jawab atas hal tersebut," kata Erik Ten Hag dilansir dari laman Goal, Kamis (2/11/2023).

Lebih lanjut, pelatih asal Belanda itu mengatakan suporter timnya pasti sangat kecewa berat dengan hasil itu. Dia pun menerima berbagai kritikan terkait kegagalan Manchester United pada Piala Liga Inggris.