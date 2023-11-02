Mohamad Andre Pangestu Tembus Skuad Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023, Bali United Beri Dukungan Penuh

GIANYAR – Bek Bali United Youth, Mohamad Andre Pangestu, sukses menembus skuad Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023. Bali United pun memberi dukungan penuh kepada Mohamad Andre Pangestu.

Manajer Bali United Youth, Richi Kurniawan, turut senang dengan terpilihnya Andre. Richi berharap bek muda berusia 17 tahun itu bisa memberikan kontribusi yang maksimal untuk Timnas Indonesia U-17.

“Kami dari manajemen Bali United Youth berharap pada Andre dapat memberikan kontribusi nyata untuk Timnas Indonesia U-17 di ajang kompetisi antar negara dunia tersebut,” kata Richi, dikutip dari situs resmi Bali United, Kamis (2/11/2023).

Sebenarnya, selain Andre, terdapat juga dua pemain Bali United Youth yang sempat menjalani pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-17 di Jerman. Dua pemain itu adalah Maouri Ananda Yves Ramli Simon dan I Wayan Arta Wiguna. Tapi sayangnya, Maouri dan Wayan Arta belum bisa menembus skuad Garuda Asia.

Meski belum menembus skuad Garuda Asia, Richi juga memberikan apresiasi kepada dua pemain tersebut. Menurutnya, pengalaman Mouri dan Wayan Arta selama TC di Jerman akan menjadi modal yang bagus untuk karier sepakbolanya di masa depan.

“Meski Maouri dan Wayan Arta (Elo) tidak lolos skuad utama, tetapi pengalaman mereka di Jerman menjadi modal baik bagi perkembangan mereka di masa depan sebagai pemain profesional,” imbuh Richi.