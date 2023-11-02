Advertisement
LIGA INDONESIA

Piala Dunia U-17 2023: Aulia Rahman Jadi Satu-satunya Pemain yang Tembus Skuad Timnas Indonesia U-17 dari Seleksi 12 Kota

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |17:22 WIB
Aulia Rahman siap membela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Persita Tangerang)
JAKARTA Aulia Rahman jadi satu-satunya pemain yang tembus skuad Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023 dari seleksi 12 kota. Mendapati hal ini, striker muda Persita Tangerang itu girang bukan main.

Aulia mengaku tidak menyangka bisa membela skuad Garuda Asia di ajang Piala Dunia u-17 2023. Sebab, Aulia menjadi satu-satunya wakil dari seleksi terbuka yang digelar oleh PSSI.

Aulia Rahman

Selain Aulia, sebenarnya ada empat nama lain dari seleksi 12 kota yang sempat bergabung ke pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-17. Mereka adalah I Wayan Arta Wiguna (kiper, Bali United), Rionaldo Mehran (bek kiri, Akademi Persib Cimahi), Maouri Ananda Yves (gelandang, Bali United), dan Fairuz Farhan Al Radin (winger, Sparta Depok).

Tetapi, seluruh nama itu tak bisa menembus skuad utama Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023. Diketahui, pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, hanya mengantongi 21 nama untuk skuad final yang akan berlaga di Piala Dunia U-17 2023.

“Tidak menyangka bisa sejauh ini setelah saya melakukan seleksi dari 12 kota,” ucap Aulia, dikutip dari situs resmi Persita, Kamis (2/11/2023).

Aulia Rahman mengatakan bahwa pencapaian manis yang didapatkannya ini tak luput dari doa orangtuanya. Aulia pun berjanji tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas mentas di kancah internasional dengan memberikan performa terbaiknya.

