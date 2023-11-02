3 Negara Lawan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Tampil 5 Kali di FIFA World Cup U-17!

SEBANYAK 3 negara lawan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan diulas Okezone. Piala Dunia U-17 2023 bakal segera dilangsungkan di Indonesia mulai 10 November hingga 2 Desember 2023.

Karena menjadi tuan rumah, Timnas Indonesia U-17 lolos secara otomatis ke Piala Dunia U-17 2023. Skuad Garuda Asia melakukan debut mereka di Piala Dunia U-17 tahun ini dan menjadi negara berbeda ke-19 sebagai tuan rumah kompetisi tersebut.

Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup A bersama Ekuador, Panama dan Maroko. Pasukan Bima Sakti itu akan melakoni semua laga fase Grup A di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya. Tentunya, menarik untuk mengulas ketiga lawan skuad Garuda Asia di atas.

Berikut 3 Negara Lawan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023:

3. Maroko





Maroko U-17 asuhan Said Chiba tentu tidak bisa dipandang sebelah mata oleh Timnas Indonesia U-17 karena mereka sudah punya pengalaman bermain di Piala Dunia U-17. Maroko pernah bermain di Piala Dunia U-17 2013 dan lolos hingga ke babak 16 besar.

Tahun ini, Maroko akan tampil untuk kedua kalinya di Piala Dunia U-17 usai menjadi runner-up Piala Afrika U-27 2023. Tim asal benua Afrika ini akan menjadi lawan terakhir Timnas Indonesia U-17 di Grup A. Sesuai jadwal, Arkhan Kaka cs bakal menantang Maroko pada Kamis, 16 November 2023 pukul 19.00 WIB.