HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Negara Lawan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Tampil 5 Kali di FIFA World Cup U-17!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |17:14 WIB
3 Negara Lawan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Tampil 5 Kali di FIFA World Cup U-17!
Timnas Ekuador U-17 siap berlaga di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Federasi Sepakbola Ekuador)
SEBANYAK 3 negara lawan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan diulas Okezone. Piala Dunia U-17 2023 bakal segera dilangsungkan di Indonesia mulai 10 November hingga 2 Desember 2023.

Karena menjadi tuan rumah, Timnas Indonesia U-17 lolos secara otomatis ke Piala Dunia U-17 2023. Skuad Garuda Asia melakukan debut mereka di Piala Dunia U-17 tahun ini dan menjadi negara berbeda ke-19 sebagai tuan rumah kompetisi tersebut.

Timnas Indonesia U-17

Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup A bersama Ekuador, Panama dan Maroko. Pasukan Bima Sakti itu akan melakoni semua laga fase Grup A di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya. Tentunya, menarik untuk mengulas ketiga lawan skuad Garuda Asia di atas.

Berikut 3 Negara Lawan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023:

3. Maroko

Timnas Maroko U-17

Maroko U-17 asuhan Said Chiba tentu tidak bisa dipandang sebelah mata oleh Timnas Indonesia U-17 karena mereka sudah punya pengalaman bermain di Piala Dunia U-17. Maroko pernah bermain di Piala Dunia U-17 2013 dan lolos hingga ke babak 16 besar.

Tahun ini, Maroko akan tampil untuk kedua kalinya di Piala Dunia U-17 usai menjadi runner-up Piala Afrika U-27 2023. Tim asal benua Afrika ini akan menjadi lawan terakhir Timnas Indonesia U-17 di Grup A. Sesuai jadwal, Arkhan Kaka cs bakal menantang Maroko pada Kamis, 16 November 2023 pukul 19.00 WIB.

