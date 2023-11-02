Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Pemain Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Ada yang Berasal seperti Shin Tae-yong!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |16:58 WIB
Daftar Pemain Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Ada yang Berasal seperti Shin Tae-yong!
Timnas Indonesia U-17 kala menjalani pemusatan latihan. (Foto: PSSI)
DAFTAR pemain Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Dari 21 nama yang dipilih pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, salah satu di antaranya ada pemain yang berasal seperti Shin Tae-yong yakni Ji Da-bin!

PSSI telah merilis 21 pemain Timnas Indonesia U-17 pilihan Bima Sakti yang didaftarkan untuk Piala Dunia U-17 2023. Dari 21 nama tersebut, di antaranya, ada dua pemain abroad, yakni Welber Jardim (Sao Paolo) dan Amar Brkic (TSG 1899 Hoffenheim).

Ji Da-bin

Selain itu, juga ada nama-nama beken lainnya seperti sang kapten Iqbal Gwijangge, Arkhan Kaka, hingga Ji Da-bin. Khusus untuk Ji Da-bin, dia merupakan seorang pemain sayap keturunan Korea Selatan yang telah memperkuat Timnas Indonesia sejak level U-16.

Ji Da-bin pernah menjadi bagian dari skuad Bima Sakti yang tampil di Piala AFF U-16 2022 dan Kualifikasi Piala Asia U-17 2023. Pemain keturunan negara asal Shin Tae-yong itu pun diharapkan mampu memberikan kontribusi besar untuk Timnas Indonesia U-17.

"Bismillah kami memilih 21 pemain sesuai dengan kebutuhan tim dan regulasi Piala Dunia U-17 yang maksimal 21 pemain," kata Bima Sakti, mengutip dari laman resmi PSSI, Kamis (2/11/2023).

"Kami optimistis dengan materi pemain ini, kami dapat meraih hasil terbaik di Piala Dunia U-17 2023. Saat ini, perkembangan pemain seperti fisik, mental, serta permainan mereka sangat baik dan mengalami kemajuan pesat apalagi seusai pemusatan latihan di Jerman," tambahnya.

