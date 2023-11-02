Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

FIFA Soroti Bek Timnas Indonesia U-17 Iqbal Gwijangge Jelang Piala Dunia U-17 2023

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |16:14 WIB
FIFA Soroti Bek Timnas Indonesia U-17 Iqbal Gwijangge Jelang Piala Dunia U-17 2023
FIFA menyoroti Iqbal Gwijangge jelang Piala Dunia U-17 2023 (Foto: FIFA)
FIFA menyoroti bek Timnas Indonesia U-17 Muhammad Iqbal Gwijangge jelang Piala Dunia U-17 2023. Bahkan, bek Barito Putera itu disebut sebagai 'pemain yang harus diperhatikan'.

Piala Dunia U-17 2023 tinggal menghitung hari. Ajang itu akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023 di Indonesia. Empat kota sudah ditunjuk menjadi tuan rumah, yakni Jakarta, Surabaya, Solo, dan Bandung.

Muhammad Iqbal Gwijangge mengawal lini belakang Timnas Indonesia U-17 (Foto: PSSI)

Jelang turnamen, FIFA membuat laporan dan profil setiap tim yang akan berlaga, termasuk Timnas Indonesia U-17. Menariknya, ulasan khusus tersebut menyorot nama Iqbal Gwijangge.

Pemain kelahiran Sumedang, Jawa Barat, itu disebut merupakan produk dari kompetisi usia dini di Indonesia. Iqbal diketahui membela Pro United dan merupakan kapten Timnas Indonesia U-16 saat juara Piala AFF U-16 2022.

Berkat penampilan apik di ajang itu, Iqbal terpilih sebagai pemain terbaik turnamen. Dia juga diganjar beasiswa pendidikan dari PSSI, Kementerian Industri dan Perdagangan RI, serta Kedutaan Besar Hungaria.

Beasiswa dari Hungaria itu sungguh mentereng. Iqbal mendapat kesempatan menimba ilmu sepakbola dengan berlatih di Puskas Akademia FC pada Februari hingga Juli 2023.

