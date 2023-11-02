Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Calon Top Skor Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Bomber Timnas Indonesia U-17!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |14:48 WIB
5 Calon Top Skor Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Bomber Timnas Indonesia U-17!
Yun Do-young siap menggila di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: AFC)
A
A
A

SEBANYAK 5 calon top skor Piala Dunia U-17 2023 akan diulas Okezone. Piala Dunia U-17 2023 bakal digelar di empat venue, yakni Jakarta International Stadium (JIS), Stadion Si Jalak Harupat (Bandung), Stadion Manahan (Solo), dan Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya) pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

Piala Dunia U-17 2023 akan diikuti 24 negara di seluruh dunia termasuk Indonesia U-17. Mereka dibagi menjadi enam grup, masing-masing grup diisi empat negara. Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U-17 tergabung dalam Grup A bersama Ekuador, Maroko, dan Panama.

Menariknya, sudah ada lima pemain yang diprediksi bakal jadi calon top skor Piala Dunia U-17 2023. Lantas, siapa sajakah mereka?

Berikut 5 Calon Top Skor Piala Dunia U-17 2023:

5. Kaua Elias (Brasil)

Kaua Elias. Foto: Instagram/@kauaelias09

Kaua Elias merupakan penyerang Timnas Brasil U-17 yang kini bermain untuk Fluminense U-20. Striker 17 tahun ini menjadi pemain paling berharga di Piala Dunia U-17 2023 dengan memiliki nilai pasar Rp12,17 miliar.

Penyerang berpostur 1,80 meter itu juga bisa dibilang cukup tajam. Menurut data Transfermarkt, Kaua Elias menjadi penyerang andalan Brasil U-17 dengan telah mencetak 5 gol dari 7 pertandingan.

4. Claudio Echeverri (Argentina)

Claudio Echeverri. Foto: Instagram/@claudioecheverri_

Selanjutnya, ada Claudio Echeverri. Gelandang serang Timnas Argentina U-17 tersebut kini bermain untuk River Plate. Pemain kelahiran 2 Januari 2006 itu memiliki tinggi badan 1,71 meter.

Claudio Echeverri dikenal sebagai pemain yang dijuluki 'The Next Messi'. Bersama Timnas Argentina U-17, pemain 17 tahun itu telah mencatatkan 17 penampilan dan 8 gol. Ia memiliki harga pasaran Rp69,53 miliar.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/11/1644157/pro-futsal-league-20252026-pekan-ke6--saksikan-laga-big-match-antara-blacksteel-fc-vs-cosmo-jne-di-mnctv-odh.webp
Pro Futsal League 2025/2026 Pekan Ke-6 : Saksikan Laga Big Match antara Blacksteel FC vs Cosmo JNE di MNCTV
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/15/futsal_nation_cup.jpg
Resmi! Pontianak Tuan Rumah Futsal Nation Cup 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement