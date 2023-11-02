5 Calon Top Skor Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Bomber Timnas Indonesia U-17!

SEBANYAK 5 calon top skor Piala Dunia U-17 2023 akan diulas Okezone. Piala Dunia U-17 2023 bakal digelar di empat venue, yakni Jakarta International Stadium (JIS), Stadion Si Jalak Harupat (Bandung), Stadion Manahan (Solo), dan Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya) pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

Piala Dunia U-17 2023 akan diikuti 24 negara di seluruh dunia termasuk Indonesia U-17. Mereka dibagi menjadi enam grup, masing-masing grup diisi empat negara. Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U-17 tergabung dalam Grup A bersama Ekuador, Maroko, dan Panama.

Menariknya, sudah ada lima pemain yang diprediksi bakal jadi calon top skor Piala Dunia U-17 2023. Lantas, siapa sajakah mereka?

Berikut 5 Calon Top Skor Piala Dunia U-17 2023:

5. Kaua Elias (Brasil)





Kaua Elias merupakan penyerang Timnas Brasil U-17 yang kini bermain untuk Fluminense U-20. Striker 17 tahun ini menjadi pemain paling berharga di Piala Dunia U-17 2023 dengan memiliki nilai pasar Rp12,17 miliar.

Penyerang berpostur 1,80 meter itu juga bisa dibilang cukup tajam. Menurut data Transfermarkt, Kaua Elias menjadi penyerang andalan Brasil U-17 dengan telah mencetak 5 gol dari 7 pertandingan.

4. Claudio Echeverri (Argentina)





Selanjutnya, ada Claudio Echeverri. Gelandang serang Timnas Argentina U-17 tersebut kini bermain untuk River Plate. Pemain kelahiran 2 Januari 2006 itu memiliki tinggi badan 1,71 meter.

Claudio Echeverri dikenal sebagai pemain yang dijuluki 'The Next Messi'. Bersama Timnas Argentina U-17, pemain 17 tahun itu telah mencatatkan 17 penampilan dan 8 gol. Ia memiliki harga pasaran Rp69,53 miliar.