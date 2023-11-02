Pemain Timnas Meksiko U-17 Kepanasan saat Berlatih di Bali Jelang Piala Dunia U-17 2023

GIANYAR - Pemain Timnas Meksiko U-17, Fidel Barajas, mengakui keindahan Pulau Bali saat berlatih di fasilitas milik Bali United di Gianyar jelang Piala Dunia U-17 2023. Namun, dia sedikit mengeluhkan panasnya cuaca di Pulau Dewata.

Sebanyak lima peserta Piala Dunia U-17 2023 menjalani sesi latihan di Bali. Salah satunya adalah Timnas Meksiko U-17. Mereka menjalani sesi latihan di pusat pelatihan Bali United, Pantai Purnama, Kabupaten Gianyar, Kamis (2/11/2023).

Sesi latihan Timnas Meksiko U-17 ini dimulai pada pukul 09.30 WITA. Dipimpin oleh pelatih kepala Raul Chabrand, sesi latihan berjalan di tengah panasnya cuaca di Bali yang berkisar 31-32 derajat.

Barajas mengaku sangat senang bisa berlatih di Bali. Dia memuji tempat latihan yang indah sekaligus mengeluhkan cuaca yang cukup panas.

"Sekarang latihan sudah fokus ke pertandingan dan kami juga berusaha terbiasa dengan temperatur di sini. (Fasilitas) ini sangat indah. Lingkungannya, lapangannya dikelilingi pantai, sangat indah," ujar Barajas ketika ditemui usai latihan, Kamis (2/11/2023).

"Ya, cuacanya sangat panas tetapi kami pelan-pelan akan terbiasa. Menurut saya, butuh waktu untuk terbiasa (dengan cuaca panas)," imbuh pemain berusia 17 tahun itu.