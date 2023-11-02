Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Arkhan Kaka Melesat Jadi Top Skor di Fase Grup?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |13:33 WIB
Arkhan Kaka siap membela Timnas Indonesia U-17. (Foto: PSSI)
JADWAL Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan diulas Okezone. Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- tergabung di Grup A bersama Ekuador, Panama, dan Maroko di Piala Dunia U-17 2023 yang bakal digelar di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

PSSI pun telah mengumumkan 21 pemain Timnas Indonesia U-17 yang didaftarkan untuk Piala Dunia U-17 2023. Dari 21 nama tersebut, di antaranya ada dua pemain abroad, yakni Welber Jardim (Sao Paolo) dan Amar Brkic (TSG 1899 Hoffenheim).

Arkhan Kaka

Selain itu, ada juga nama-nama populer lainnya, seperti sang kapten Iqbal Gwijangge hingga Arkhan Kaka. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yakin dengan skuad pilihan pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, tersebut mampu bersaing di Piala Dunia U-17 2023.

"Saya optimistis skuad pilihan coach Bima, coach Indra Sjafri sebagai Direktur Teknik, dan juga coach Frank Wormuth yang jadi konsultan bisa dipertanggungjawabkan prestasinya di Piala Dunia U-17 ini,” kata Erick dilansir dari laman resmi PSSI.

Khusus untuk Arkhan Kaka, striker milik Persis Solo ini baru saja mencetak brace alias dua gol di laga uji coba Timnas Indonesia U-17 vs Torpedo Moskow U-17 (Rusia). Lantas, akankah sang penyerang 16 tahun tersebut mampu melesat jadi top skor di fase grup Piala Dunia U-17 2023?

Satu hal yang pasti, Timnas Indonesia U-17 akan melakoni semua laga fase Grup A di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya. Pada laga pertamanya, pasukan Bima Sakti itu langsung ditantang Ekuador pada Jumat, 10 November 2023 pukul 19.00 WIB.

