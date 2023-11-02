Melihat Pertahanan Timnas Indonesia dengan Pemain Naturalisasi yang Bikin Lawan Ketar-ketir

Para pemain Timnas Indonesia di sesi latihan bersama (Foto: PSSI)

MELIHAT ngerinya pertahanan Timnas Indonesia dengan pemain naturalisasi yang bikin lawan ketar-ketir. Seperti diketahui, Timnas Indonesia di era kepelatihan Shin Tae-yong mengalami banyak perubahan besar.

Salah satu perubahan yang paling membuahkan hasil adalah skema naturalisasi pemain. Berbeda dengan di era-era sebelumnya, di mana PSSI lebih banyak menaturalisasi pemain asing di Liga 1.

Sementara pada era Shin Tae-yong, pemain yang dinaturalisasi adalah pemain keturunan yang bermain di kancah sepakbola Eropa. Selain itu, pemain-pemain yang dinaturalisasi juga harus sesuai kebutuhan taktik oleh Shin Tae-yong.

Sejauh ini, Timnas Indonesia lebih banyak melakukan naturalisasi pada pemain belakang. Sebut saja ada Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shayne Pattynama. Belum lagi, masih ada nama Jay Idzes, Nathan Tjoe Aon, dan Kevin Diks yang dikabarkan akan segera dinaturalisasi.

Lantas, mengapa banyak pemain bertahan? Alasannya jelas, Shin Tae-yong berusaha memperkuat pertahanan Timnas Indonesia. Sejak lama, Timnas Indonesia selalu kesulitan menghadapi lawan berpostur tinggi. Oleh sebab itu, pemain belakang dengan postur tinggi kekar menjadi solusi.

Banyaknya pemain bertahan yang dinaturalisasi ini juga merupakan langkah Shin Tae-yong agar Timnas Indonesia mampu lebih bersaing di kancah Asia atau bahkan yang lebih tinggi.