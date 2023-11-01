Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hitung-hitungan Poin di Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Menang, Imbang atau Kalah dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |05:10 WIB
Hitung-hitungan Poin di Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Menang, Imbang atau Kalah dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Timnas Indonesia bakal menghadapi Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia (Foto: MPI/Aldhi Chandra)
A
A
A

HITUNG-hitungan poin di ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang, imbang atau kalah dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menarik diulas. Skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong langsung ditantang Irak pada matchday pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Sesuai jadwal, duel Timnas Indonesia vs Irak akan dilangsungkan di Basra International Stadium, Irak, pada Kamis 16 November 2023 malam WIB. Di atas kertas, Irak menjadi tim yang lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini.

Timnas Indonesia

Sebab, Irak unggul jauh dalam hal ranking FIFA yakni menempati peringkat 68 dunia. Sementara itu, Timnas Indonesia masih bertengger di peringkat 145 dunia. Selain itu, Irak bermain di hadapan pendukungnya sendiri sehingga akan mendapatkan suntikan motivasi.

Kendati demikian, bukan tidak mungkin Timnas Indonesia bisa menahan imbang atau mengalahkan Irak. Lantas, seperti apa hitung-hitungan poin di ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang, imbang atau kalah dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia?

Menurut laman Football-ranking.com, bobot pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah 25 poin. Saat ini, Irak telah mengumpulkan total 1,349.73 poin, sedangkan Timnas Indonesia memiliki total 1,069.82 poin.

