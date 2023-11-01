Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pesepakbola Berdarah Indonesia yang Ternyata Perkuat Timnas Singapura, Nomor 1 Bermain di Eropa

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |01:04 WIB
3 Pesepakbola Berdarah Indonesia yang Ternyata Perkuat Timnas Singapura, Nomor 1 Bermain di Eropa
Ilustrasi Timnas Singapura yang memiliki tiga pemain keturunan Indonesia (Foto: Twitter/fasingapore)
A
A
A

ADA tiga pesepakbola berdarah Indonesia yang ternyata perkuat Timnas Singapura. Salah satu di antaranya adalah pemain yang berkarier di sepakbola Eropa.

Indonesia memiliki banyak pemain keturunan di seluruh dunia. Seringnya dari Belanda, namun ternyata juga ada sejumlah pemain Asia Tenggara yang berdarah Indonesia, khususnya Singapura.

Timnas Singapura

Setidaknya, ada tiga pesepakbola Indonesia yang membela Timnas Singapura. Siapa sajakah mereka? Simak pembahasan kami berikut ini.

Berikut 3 Pesepakbola Berdarah Indonesia yang Ternyata Perkuat Timnas Singapura

3. Taufik Suparno

Taufik Suparno

Taufik Suparno merupakan seorang pemain Timnas Singapura berposisi sayap kiri. Pemain yang membela klub asal Singapura, Tampines Rovers, tersebut memiliki enam caps bersama tim nasional.

Taufik memiliki darah Indonesia dari ayahnya yang menikahi wanita Singapura. Meski memiliki darah Indonesia, Taufik memutuskan untuk membela Timnas Singapura.

2. Irfan Fandi

Irfan Fandi

Irfan Fandi merupakan anak dari Fandi Ahmad, seorang pesepakbola legendaris Singapura yang punya darah Indonesia. Ayah dari Fandi Ahmad merupakan Ahmad Wartam, yang berasal dari Pacitan Jawa Timur.

Irfan Fandi merupakan seorang bek tengah Timnas Singapura yang sudah mengemas 47 caps. Pada saat ini, dia membela klub asal Thailand, BG Pathum United.

Halaman:
1 2
      
