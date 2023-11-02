Piala Dunia U-17 2023: Pelatih Ekuador Terbebani Laga Pembuka Kontra Timnas Indonesia U-17.

QUITO – Pelatih Ekuador U-17, Diego Martinez menyadari tantangan berat sudah menanti timnya dalam laga pembuka Piala Dunia U-17 2023. Sebab, La Tricolor -julukan Ekuador U-17 akan melawan Timnas Indonesia U-17 pada laga perdana Grup A di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jumat (10/11/2023).

Ekuador U-17 dan Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup A bersama Panama dan Maroko. Keempat tim itu akan berusaha menjadi dua tim terbaik untuk melaju ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023.

Diego Martinez menyadari laga pembuka nanti tidak akan mudah bagi timnya. Terlebih Ekuador U-17 akan menghadapi Timnas Indonesia -17 selaku tim tuan rumah.

Dia nilai tim asuhan Bima Sakti itu tidak boleh dipandang remeh. Terlebih jika melihat persiapan maksimal yang dilakukan skuad Garuda Asia jelang tampil di turnamen kali ini.

"Indonesia, sebagai tim tuan rumah dan di laga pembuka, akan menjadi rival yang kuat," kata Diego Martinez dilansir dari Ole, Kamis (2/11/2023).