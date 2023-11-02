5 Penyerang Mematikan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Calon Sumber Gol Utama

Timnas Indonesia U-17 bakal tampil di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)

SEBANYAK lima penyerang mematikan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Mereka semua diharapkan untuk bisa menjadi sumber gol dalam turnamen yang akan dihelat di Indonesia ini.

Piala Dunia U-17 2023 akan segera dimulai pada 10 November 2023 mendatang. Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – bakal tampil di hadapan pendukungnya sendiri dalam ajang ini.

Untuk bisa berjaya, tentu harus mampu mencetak gol. Setidaknya, ada lima penyerang mematikan yang diharapkan menjadi sumber gol Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023.

Berikut 5 Penyerang Mematikan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023

5. Amar Brkic





Amar Brkic sejatinya adalah gelandang, namun dia merupakan seorang gelandang serang. Bisa beraksi di sisi sayap, Brkic diharapkan untuk menjadi salah satu penggedor lini pertahanan lawan.

Dia merupakan pemain keturunan yang berkarier di Jerman bersama Hoffenheim U-17. Bersama Hoffenheim U-17, Brkic telah sukses mencatatkan total dua gol dari tujuh penampilan di Bundesliga U-17 2023-2024.

4. Ji Da-bin





Ji Da-bin juga merupakan seorang gelandang serang, namun mampu menjadi penyerang sayap kiri. Pemain keturunan Korea Selatan ini juga mampu diandalkan sebagai ujung tombak jika diperlukan.

Ji Da-bin telah menjadi bagian dari skuad asuhan Bima Sakti sejak level Timnas Indonesia U-16 di Piala AFF U-16 2022. Dia kemudian ikut dalam kualifikasi Piala Asia U-17 2023 dan kini Piala Dunia U-17 2023.