HOME BOLA LIGA INGGRIS

Erik Ten Hag Dipecat jika Manchester United Kalah dari Fulham di Liga Inggris 2023-2024 Pekan Ini?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |14:33 WIB
Erik Ten Hag Dipecat jika Manchester United Kalah dari Fulham di Liga Inggris 2023-2024 Pekan Ini?
Erik ten Hag tengah mendapat tekanan berat di kursi pelatih Manchester United (Foto: Reuters/Molly Darlington)




ERIK ten Hag dipecat jika Manchester United kalah dari Fulham di Liga Inggris 2023-2024 pekan ini? Ancaman pemecatan tengah membayangi pelatih berkebangsaan Belanda itu.

Terbaru, Man United takluk 0-3 dari Newcastle United pada babak 16 besar Piala Liga Inggris 2023-2024, Kamis (2/11/2023) dini hari WIB, di Stadion Old Trafford. Hasil negatif itu memperpanjang catatan buruk Iblis Merah.

Sundulan Erling Haaland membawa Manchester City memimpin 2-0 atas Manchester United (Foto: Reuters/Molly Darlington)

Akhir pekan lalu, Man United juga kalah dengan skor serupa 0-3 dari sang rival sekota Manchester City. Kekalahan di kandang sendiri dari The Citizens tentu tidak dapat diterima.

Kini, Man United tengah terpuruk di Liga Inggris 2023-2024 dengan menghuni posisi delapan berbekal 15 poin dari 10 laga. Dengan telah tersingkir di Piala Liga Inggris, maka harapan untuk meraih trofi hanya tinggal Piala FA 2023-2024.

Di Liga Champions, Man United menghuni posisi tiga dengan nilai tiga dari tiga laga. Kans untuk lolos dari Grup A masih cukup terbuka lebar mengingat ada tiga pertandingan tersisa.

Terdekat, Man United akan menghadapi Fulham pada pekan ke-11 Liga Inggris 2023-2024. Duel itu akan dilangsungkan di Stadion Craven Cottage, Sabtu 4 November 2023 malam WIB. Jika kalah, apakah ini jadi akhir bagi ten Hag?

