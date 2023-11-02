Elkan Baggott Dipuji Pelatih Ipswich Town Usai Bobol Gawang Fulham di Piala Liga Inggris 2023-2024

BEK Timnas Indonesia, Elkan Baggott, dipuji pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, usai bobol gawang Fulham di Carabao Cup 2023-2024. Juru taktik asal Inggris itu menilai gol Elkan Baggott mampu membuat permainan Ipswich Town sangat berbeda dalam 20 menit terakhir dengan terus menekan hingga akhir.

Seperti diketahui, Elkan Baggott kembali dimainkan dalam laga Ipswich Town vs Fulham di babak 16 besar Piala Liga Inggris alias Carabao Cup 2023-2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Portman Road, Kamis (2/11/2023) dini hari WIB.

Elkan Baggott masuk di menit 60 menggantikan bek Timnas Australia, Cameron Burgess, saat Ipswich Town tertinggal 0-2 dari Fulham. 17 menit setelah bek 21 tahun itu main, Fulham mencetak gol ketiga lewat Tom Cairney yang membuat Ipswich Town tertinggal 0-3.

Setelah itu, Elkan Baggott sukses mencetak gol pada menit 79 lewat sundulan saat situasi sepak pojok usai menerima assist Jack Taylor. Namun, gol bek Timnas Indonesia itu tak mampu menyelamatkan Ipswich Town dari kekalahan dengan skor akhir 1-3.

Selepas pertandingan, Kieran McKenna mengaku bahwa anak asuhnya cukup kesulitan pada laga tersebut. Akan tetapi, juru taktik asal Inggris itu yakin kekalahan dari Fulham akan membuat The Tractor Boys mendapat banyak pelajaran untuk bangkit dan lebih kuat lagi ke depannya.

“Itu adalah pertandingan yang sulit, tidak diragukan lagi, tapi saya pikir pertandingan dan malam di mana kami akan menjadi lebih kuat. Itu akan selalu menjadi tantangan besar terlepas dari bagaimana pertandingan berjalan atau tim mana yang dipilih. Ada banyak hal positif yang dapat kami ambil dari malam ini," kata Kieran McKenna, mengutip dari TWTD, Kamis (2/11/2023).

Lebih lanjut, Kieran McKenna cukup senang melihat permainan Ipswich Town saat bertahan meski kalah. Setelah Elkan Baggott mencetak gol, ia menilai anak asuhnya tampil lebih baik, lebih berbeda, dan lebih menekan dalam 20 menit terakhir hingga akhir laga.