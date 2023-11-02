Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Carabao Cup 2023-2024 Semalam: Chelsea vs Blackburn Rovers 2-0, West Ham United vs Arsenal 3-1

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |05:26 WIB
Hasil Carabao Cup 2023-2024 Semalam: Chelsea vs Blackburn Rovers 2-0, West Ham United vs Arsenal 3-1
Chelsea sukses lolos ke babak perempatfinal Carabao Cup 2023-2024 (Foto: REUTERS)
A
A
A

HASIL Carabao Cup 2023-2024 semalam, Kamis (2/11/2023) dini hari WIB, akan dibahas di sini. Chelsea sukses menang dengan skor 2-0 atas Blackburn Rovers, namun Arsenal tersingkir karena kalah 1-3 dari West Ham United.

The Blues – julukan Chelsea – tampil di hadapan pendukungnya sendiri, Stamford Bridge. Tim asuhan Mauricio Pochettino sudah memegang kendali permainan sedari awal namun hanya sukses mencetak satu gol di babak pertama melalui Benoit Badiashile pada menit ke-30.

Chelsea vs Blackburn Rovers

Chelsea kembali mendominasi di babak kedua dan menambah satu gol lagi melalui Raheem Sterling pada menit ke-59. Tim tuan rumah pun mengakhiri laga dengan kemenangan 2-0.

Sementara itu, nasib buruk dialami Arsenal yang melawat ke London Stadium. Mereka sudah tertinggal sejak menit ke-16 akibat gol bunuh diri Ben White.

Skor 1-0 bertahan hingga jeda namun West Ham menggandakan keunggulan hanya lima menit setelah babak kedua dimulai melalui Mohammed Kudus. Jarrod Bowen menambah nestapa Arsenal pada menit ke-60.

Halaman:
1 2
      
