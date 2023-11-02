Hasil Bournemouth vs Liverpool di Carabao Cup 2023-2024: Darwin Nunez Cetak Gol, The Reds Menang 2-1

Liverpool menang 2-1 atas Bournemouth di babak 16 besar Carabao Cup 2023-2024 (Foto: REUTERS)

HASIL Bournemouth vs Liverpool di Carabao Cup 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Vitality Stadium pada Kamis (2/11/2023) dini hari WIB tersebut berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan The Reds -- julukan Liverpool.

Gol pembuka oleh Cody Gakpo (31') sempat disamakan oleh The Cherries -- julukan Bournemouth -- melalui Justin Kluivert (64'). Namun, Darwin Nunez muncul sebagai pahlawan Liverpool dan mencetak gol kemenanganpada menit ke-70.

Jalannya Pertandingan

Liverpool tak mengawali laga dengan begitu nyaman. Pada menit ke-12, Justin Kluivert melancarkan ancaman ke gawang Liverpool, namun Caoimhin Kelleher masih bisa menggagalkan upaya dari anak legenda Belanda Patrick Kluivert tersebut.

Dua menit berselang, Kluivert kembali mengancam namun Kelleher lagi-lagi mampu menggagalkannya. Bola muntah menghampiri Dominic Solanke namun Kelleher kembali menunjukkan keperkasaannya.

Liverpool akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-31. Cody Gakpo mencetak gol dengan memanfaatkan bola muntah Harvey Elliott.

Tak ada gol lagi yang tercipta hingga jeda turun minum. Liverpool menutup babak pertama dengan skor 1-0.

Bournemouth memulai babak kedua dengan intensi menyerang. Alex Scott mendapatkan peluang namun upayanya melambung di atas gawang.

Gawang Liverpool akhirnya bergetar pada menit ke-64. Eksekusi sepak pojok oleh Alex Scott sukses ditanduk oleh Justin Kluivert. Skor menjadi 1-1.