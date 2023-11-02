Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Bournemouth vs Liverpool di Carabao Cup 2023-2024: Darwin Nunez Cetak Gol, The Reds Menang 2-1

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |04:35 WIB
Hasil Bournemouth vs Liverpool di Carabao Cup 2023-2024: Darwin Nunez Cetak Gol, The Reds Menang 2-1
Liverpool menang 2-1 atas Bournemouth di babak 16 besar Carabao Cup 2023-2024 (Foto: REUTERS)
A
A
A

HASIL Bournemouth vs Liverpool di Carabao Cup 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Vitality Stadium pada Kamis (2/11/2023) dini hari WIB tersebut berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan The Reds -- julukan Liverpool.

Gol pembuka oleh Cody Gakpo (31') sempat disamakan oleh The Cherries -- julukan Bournemouth -- melalui Justin Kluivert (64'). Namun, Darwin Nunez muncul sebagai pahlawan Liverpool dan mencetak gol kemenanganpada menit ke-70.

Bournemouth vs Liverpool

Jalannya Pertandingan

Liverpool tak mengawali laga dengan begitu nyaman. Pada menit ke-12, Justin Kluivert melancarkan ancaman ke gawang Liverpool, namun Caoimhin Kelleher masih bisa menggagalkan upaya dari anak legenda Belanda Patrick Kluivert tersebut.

Dua menit berselang, Kluivert kembali mengancam namun Kelleher lagi-lagi mampu menggagalkannya. Bola muntah menghampiri Dominic Solanke namun Kelleher kembali menunjukkan keperkasaannya.

Liverpool akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-31. Cody Gakpo mencetak gol dengan memanfaatkan bola muntah Harvey Elliott. 

Tak ada gol lagi yang tercipta hingga jeda turun minum. Liverpool menutup babak pertama dengan skor 1-0.

Bournemouth memulai babak kedua dengan intensi menyerang. Alex Scott mendapatkan peluang namun upayanya melambung di atas gawang.

Gawang Liverpool akhirnya bergetar pada menit ke-64. Eksekusi sepak pojok oleh Alex Scott sukses ditanduk oleh Justin Kluivert. Skor menjadi 1-1.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/45/3004450/breaking-news-klub-elkan-baggott-ipswich-town-promosi-ke-liga-inggris-2024-2025-menang-2-0-atas-huddersfield-Mt7iNrbWUb.jpg
Breaking News: Klub Elkan Baggott Ipswich Town Promosi ke Liga Inggris 2024-2025 Usai Menang 2-0 atas Huddersfield
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/45/2978091/5-pesepakbola-asia-yang-ternyata-pernah-menang-piala-liga-inggris-nomor-1-legenda-korea-selatan-h797bdn3TH.jpg
5 Pesepakbola Asia yang Ternyata Pernah Menang Piala Liga Inggris, Nomor 1 Legenda Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/45/2976546/lupakan-kegagalan-juara-piala-liga-inggris-chelsea-siap-kalahkan-leeds-united-di-piala-fa-2023-2024-xZrovyI9RD.jpg
Lupakan Kegagalan Juara Piala Liga Inggris, Chelsea Siap Kalahkan Leeds United di Piala FA 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/45/2976215/buntut-tekel-horor-ke-ryan-gravenberch-di-final-piala-liga-inggris-2023-2024-moises-caicedo-kena-semprot-andrew-robertson-5k8zmvrzKv.jpg
Buntut Tekel Horor ke Ryan Gravenberch di Final Piala Liga Inggris 2023-2024, Moises Caicedo Kena Semprot Andrew Robertson
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/51/1644323/jonatan-christie-dipastikan-lolos-ke-bwf-world-tour-finals-2025-fpj.webp
Jonatan Christie Dipastikan Lolos ke BWF World Tour Finals 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/20/frank_van_kempen.jpg
Curhat Frank Van Kempen: Sedih Tinggalkan Timnas Indonesia U-20 Sebelum Bertanding
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement