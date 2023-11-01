Kisah Unik Jude Bellingham Sempat Dilirik Liverpool dengan Harga Murah Meriah di Tahun 2012

KISAH unik Jude Bellingham sempat dilirik Liverpool dengan harga murah meriah di tahun 2012. Pemain yang kini menjadi permata berharga bagi Real Madrid ini memang telah menunjukkan bakatnya dalam dunia sepakbola sejak masih belia.

Di masa mudanya, pemain jebolan akademi Birmingham City itu sempat dilirik oleh berbagai klub besar Eropa. Bellingham bahkan sempat akan pindah ke La Masia sebelum akhirnya memutuskan bergabung bersama Borussia Dortmund.

Namun, jauh sebelum itu, rupanya Jude Bellingham sempat dilirik Liverpool dengan harga murah meriah di tahun 2012. Hal tersebut dikutip dari laporan The Athletic, Rabu (1/11/2023).

Pada 2012, The Reds -julukan Liverpool- dikabarkan sempat merayu Bellingham dan keluarganya. Saat itu, Jude Bellingham usianya masih di bawah 11 tahun dan berstatus sebagai pemain Birmingham U-11.

Ia pun sempat melakukan perjalanan ke Merseyside bersama kedua orangtuanya, Denise dan Mark, untuk menjalani trial bersama Liverpool selama dua hari. Saat itu, Bellingham berhasil meninggalkan kesan yang baik di hadapan para staf pelatih.

Bukan hanya itu, Bellingham juga menunjukkan kedewasaannya saat mengambil bagian dalam sesi pelatihan. Dia juga memberi kesan baik saat diajak berkeliling untuk melihat fasilitas.

Matt Newbury, yang sekarang menjadi kepala rekrutmen akademi senior Liverpool, mengetahui potensi besar Bellingham dengan baik. Tidak ingin kehilangan wonderkid tersebut, Liverpool pun berusaha meyakinkan keluarga Bellingham untuk pindah ke Merseyside.