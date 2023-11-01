Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kisah Unik Jude Bellingham Sempat Dilirik Liverpool dengan Harga Murah Meriah di Tahun 2012

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |14:52 WIB
Kisah Unik Jude Bellingham Sempat Dilirik Liverpool dengan Harga Murah Meriah di Tahun 2012
Jude Bellingham kala membela Real Madrid. (Foto: Reuters)
A
A
A

KISAH unik Jude Bellingham sempat dilirik Liverpool dengan harga murah meriah di tahun 2012. Pemain yang kini menjadi permata berharga bagi Real Madrid ini memang telah menunjukkan bakatnya dalam dunia sepakbola sejak masih belia.

Di masa mudanya, pemain jebolan akademi Birmingham City itu sempat dilirik oleh berbagai klub besar Eropa. Bellingham bahkan sempat akan pindah ke La Masia sebelum akhirnya memutuskan bergabung bersama Borussia Dortmund.

Jude Bellingham

Namun, jauh sebelum itu, rupanya Jude Bellingham sempat dilirik Liverpool dengan harga murah meriah di tahun 2012. Hal tersebut dikutip dari laporan The Athletic, Rabu (1/11/2023).

Pada 2012, The Reds -julukan Liverpool- dikabarkan sempat merayu Bellingham dan keluarganya. Saat itu, Jude Bellingham usianya masih di bawah 11 tahun dan berstatus sebagai pemain Birmingham U-11.

Ia pun sempat melakukan perjalanan ke Merseyside bersama kedua orangtuanya, Denise dan Mark, untuk menjalani trial bersama Liverpool selama dua hari. Saat itu, Bellingham berhasil meninggalkan kesan yang baik di hadapan para staf pelatih.

Bukan hanya itu, Bellingham juga menunjukkan kedewasaannya saat mengambil bagian dalam sesi pelatihan. Dia juga memberi kesan baik saat diajak berkeliling untuk melihat fasilitas.

Matt Newbury, yang sekarang menjadi kepala rekrutmen akademi senior Liverpool, mengetahui potensi besar Bellingham dengan baik. Tidak ingin kehilangan wonderkid tersebut, Liverpool pun berusaha meyakinkan keluarga Bellingham untuk pindah ke Merseyside.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183536/rizky_ridho-BG3g_large.jpg
Campur Aduk Perasaan Rizky Ridho Masuk Nominasi Puskas Award 2025: Alhamdulillah, Tidak Pernah Saya Bayangkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183518/rizky_ridho_dan_lamine_yamal-h4Xa_large.jpg
3 Pesepakbola Top Dunia yang Jadi Pesaing Rizky Ridho di Perebutan Puskas Award 2025, Nomor 1 Lamine Yamal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183443/timnas_thailand_vs_singapura-VmjS_large.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Singapura di FIFA Matchday November 2025: Dipimpin Pelatih Baru, Gajah Perang Menang Tipis 3-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183242/timur_kapadze_blak_blakan_bilang_menunggu_tawaran_dari_pssi_untuk_kursi_pelatih_timnas_indonesia-sM7Z_large.jpg
Timur Kapadze Blak-blakan Tunggu Tawaran PSSI untuk Kursi Pelatih Timnas Indonesia: Saya Siap, Insya Allah
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/11/1643927/timur-kapadze-tiba-di-indonesia-pekan-depan-resmi-jadi-pelatih-timnas-qlf.webp
Timur Kapadze Tiba di Indonesia Pekan Depan, Resmi Jadi Pelatih Timnas?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/11/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto_foto.jpg
Pesan Krusial Nova Arianto kepada Skuad Timnas Indonesia U-17 usai Cetak Sejarah di Piala Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement