HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sandy Walsh Ajak Sobat Garuda Ramai-Ramai Beri Dukungan Penuh untuk Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Kita Garuda, Semangat!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |15:28 WIB
Sandy Walsh Ajak Sobat Garuda Ramai-Ramai Beri Dukungan Penuh untuk Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Kita Garuda, Semangat!
Sandy Walsh beri dukungan untuk Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

MECHELEN – Bek Timnas Indonesia, Sandy Walsh, kecewa tidak dapat hadir untuk memberikan dukungan secara langsung untuk Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Tetapi, dia memastikan dukungan penuh tetap akan diberikan. Bahkan, dia turut mengajak Sobat Garuda -sebutan suporter Timnas Indonesia- untuk mendukung Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023.

Sandy mengajak Sobat Garuda mendukung Timnas Indonesia U-17 di turnamen paling bergengsi kelompok usia 17 tahun itu. Dukungan secara langsung tentu bisa menguntungkan bagi tim besutan Bima Sakti itu.

Sandy Walsh. Foto: Instagram/@sandywalsh

Lengkap dengan jersey berlambang Garuda, Sandy menyampaikan ajakan kepada masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan secara langsung. Sayangnya, pemain KV Mechelen itu memastikan belum bisa hadir ke stadion.

“Hai sobat Garuda, Sandy Walsh di sini. Piala Dunia U-17 di Indonesia akan bergulir dalam waktu dekat. Saya harap saya bisa menyaksikannya, tetapi sayangnya saya tidak bisa datang. Tapi kamu (sobat Garuda) bisa,” kata Sandy dikutip dari akun Instagram resmi Timnas Indonesia (@timnas.indonesia), Rabu (1/11/2023).

“Ayo beri dukungan untuk Timnas Indonesia U-17. Kita Garuda dan semangat,” sambungnya bersemangat.

